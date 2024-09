LE GARE DI IERI. La Ternana ne rifila otto al malcapitato Legnago Nella sesta giornata del girone B di Serie C, la Ternana domina con un netto 8-0 sul Legnago Salus. Torres e Arezzo vincono, mentre Carpi-Ascoli è in attesa. In classifica, la Ternana è in testa con 13 punti.