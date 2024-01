Le pagelle dei biancazzurri. Tripaldelli disastroso sui tre gol, tutta la difesa da bocciare

GALEOTTI 6. Tra i pali torna un ferrarese, bene accolto dai suoi tifosi. Subisce tre reti sulle quali dà la sensazione di non avere particolari responsabilità.

FIORDALISO 4,5. In grosse difficoltà a contenere sulla sua fascia Rohui, che nei primi minuti soprattutto gli fa vedere i sorci verdi. L’unica cosa buona è il gol sfiorato di testa da corner.

VALENTINI 4,5. Un brutto rientro. Si fa bruciare da Guerra sul primo gol, mentre sul 3-1 non è su Cerri. E’ una contrattura di Peda a rispolverarlo.

BASSOLI 5. In fondo è il meno colpevole dei difensori, ma neanche lui trova mai il tempo di intervenire sui gol subiti.

TRIPALDELLI 3. Come i gol incassati dalla Spal: su tutti si fa battere dal suo avversario che può crossare comodissimi palloni. Da tre anni la Spal ha un problema in fascia sinistra.

COLLODEL 4.5. Corre molto ma sbaglia tantissimo. Trova il 2-2 ma era oltre i difensori.

BUCHEL 5. In regia fa vedere personalità e tocchi di prima. Però su diversi palloni va con sufficienza e se li fa sbranare.

MAISTRO 5. Colucci lo riporta a centrocampo, ma la giornata è storta e può farsi notare solo per calci d’angolo ben battuti. RAO 5. Lavora molto correndo anche a proteggere i difensori, ma non punge.

ZILLI 6,5. Con un centravanti di nome e di fatto la Spal ritrova qualche palla alta e un punto di riferimento. Conclusioni poche, ma un ottimo lavoro. Colucci lo sostituisce prima dell’ora di gioco. Se non stava male, un errore gravissimo.

RABBI 6,5. Inventa un bel gol spalle alla porta che rimette la Spal dentro la partita ed è sempre fastidioso per la Juve.

DALMONTE 5. Spreca la palla della partita, un’apertura che poteva lanciare Orfei in campo aperto, ma almeno si rivede.

ANTENUCCI 5. Gioca bene solo la prima palla.

EDERA 5,5. Appena entra impegna duramente Daffara su una azione personale. Dopo si vede poco.

ORFEI 5. I soliti errori tecnici. CONTILIANO 6. Largamente il migliore dei subentranti.

NIGRO 5,5. Qualche errore ma non decide il risultato.

COLUCCI 4. Mezzo punto in più se ha sostituito Zilli perché non stava bene come è sembrato, visto che si toccava l’inguine. Potrebbe insistere con Maistro ed Edera attorno a Zilli invece mette Rao e Rabbi. Contestato fortemente sul cambio di Zilli. Ora rischia.