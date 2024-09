Le pagelle: il voto più basso va al club, che si è ridotto all’ultimo minuto al ’Curi’ con una formazione arrangiata. Società a Perugia con soli quattro panchinari

Il vero voto di oggi va alla società, ed è il più basso. Ridursi alle ultime ore di mercato con quella penalizzazione e quel calendario, andare a Perugia con una formazione arrangiata e ristretta e 4 soli panchinari, tra i quali zero attaccanti e un difensore, Breit, ceduto nel corso del primo tempo al Catanzaro, beh, è colpevole.

E sì che si erano lanciati i doverosi avvisi ai naviganti: si è voluto, o forse dovuto, arrivare lo stesso lunghi.

Programmazione è un’altra cosa. Il resto lo fanno il ko di un Karlsson lasciato fino a ieri senza un sostituto testuale, e l’ostinazione della Lega a programmare anticipi nell’ultima sera di mercato. E ora voti flash per chi è sceso in campo a Perugia. MELGRATI 7. Due buoni interventi e zero colpe sui gol. Evita un passivo umiliante..

BRUSCAGIN 6. Meglio rispetto al match con l’Ascoli.

ARENA 5,5. In ritardo su Montevago sul 2-0. Sfiora il gol su corner.

BACHINI 5. Al debutto meno performante del collega su Sylla.

BASSOLI 5. In chiara difficoltà fuori ruolo da terzino sinistro. Cisco se lo divora. Errori anche in impostazione.

ZAMMARINI 5. Tarda ad accendersi e poi ci prova con poco risultato.

RADREZZA 5. Saltato in tromba da Torrasi sul gol. Quanto impiegherà ad entrare in forma? AWUA 6,5. Il migliore di campo, sia nei recuperi che nel proporsi. Ma il tiro non è roba sua. D’ORAZIO 6. Vivace, parte bene, poi un po’ si spegne e riparte, ma senza incidere. Corner da rivedere.

ANTENUCCI 5. Si muove in modo opposto a Karlsson, e fatica spalle alla porta. Un recupero difensivo e un colpo di testa quasi vincente nel primo tempo sono il suo bottino.

RAO 6. Buone intenzioni e spunti, tiri da rivedere. Esagera nel tentarli, ma almeno ci prova. DOSSENA 6. Fa quel che puo’ con giocatori contati e senza giocatori né punte in panca.

MADONIA 6,5. Buona direzione.

NTENDA 5,5. Esordio difficile. Dov’era sul terzo gol?

NADOR 6. Lui meglio.

KANE ng.

Mauro Malaguti