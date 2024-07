L’ex direttore generale ha risolto ufficialmente il contratto per andare a Cesena, quello nuovo verrà presentato domani. Di Taranto-Carra, il passaggio di consegne

Nel primo giorno utile della stagione 2024-25, la Spal ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Corrado Di Taranto. Il direttore generale lascia Ferrara dopo un solo anno di lavoro (aveva firmato un biennale) per cominciare una nuova avventura in serie B dietro la scrivania del Cesena, che ieri gli ha affidato lo stesso incarico fino al 2026.

La Spal non ha ancora annunciato l’accordo col suo sostituto, ma stavolta non ci sono colpi di scena all’orizzonte. Luca Carra oggi si legherà formalmente al club di via Copparo, e domani sarà presentato ufficialmente. Peraltro, ieri il Catania ha pubblicato la nota della risoluzione consensuale del contratto col direttore generale originario di Parma, di fatto da un paio di settimane già immerso negli affari di casa Spal. Giovedì toccherà al nuovo direttore dell’area tecnica Alex Casella parlare per la prima volta da tesserato della Spal, poi venerdì verranno tolti i veli alla campagna abbonamenti.

Si comincia quindi finalmente a fare sul serio, con una serie di appuntamenti destinati a scandire la marcia di avvicinamento verso il raduno e la partenza per il ritiro di Mezzana della squadra di Dossena, fissata per lunedì 15 luglio.

Nel frattempo, nel girone B – quello nel quale è stata inserita la Spal – all’inizio della prima settimana della nuova stagione sono ancora diverse le società che non hanno ufficializzato il nome del proprio allenatore. La situazione più complicata riguarda il Pescara, mentre il Gubbio ha sciolto le riserve nelle ultime ore. In Abruzzo fino a ieri il favorito era Attilio Tesser, ma l’ultimo incontro con la società del Delfino ha dato esito negativo e probabilmente il mirino verrà spostato su un altro profilo. In Umbria invece il club eugubino aveva puntato forte su Andrea Dossena, che come è noto però ha scelto la Spal.

Il Gubbio ieri ha liberato Piero Braglia che prenderà il timone della matricola Campobasso, e dopo una lungo tira e molla ha deciso di affidare la squadra a Roberto Taurino (reduce da un’esperienza al Monopoli) che ha vinto il ballottaggio con Gennaro Volpe (ex Virtus Entella).

s.m.