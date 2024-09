L’infermeria. Karlsson migliora, ma resta in forse

Migliorano leggermente le condizioni di Karlsson, per il quale quindi c’è ancora qualche piccola speranza di recupero in vista della trasferta di Sestri Levante. La netta sensazione però è che in casa Spal prevalga la linea della prudenza, che prevede un altro turno di riposo per consentire al centravanti islandese di recuperato pienamente dall’infortunio al polpaccio e tornare in campo nella gara successiva in casa contro il Carpi.

Mister Dossena ha comunque ancora un paio di allenamenti a disposizione per prendere una decisione definitiva.

Sembra invece da escludere totalmente la possibilità di vedere in campo Awua, che lavora per tornare nella lista dei convocati per la partita col Carpi.

SPONSOR. Prosegue la partnership con Stracciari, storica concessionaria ufficiale Ford attiva a Bologna e Ferrara. Grazie a questo accordo, giunto al nono anno di sponsorizzazione consecutiva, Stracciari si conferma partner strategico per il settore giovanile della Spal rafforzando il legame con il territorio e il sostegno ai giovani talenti biancazzurri.