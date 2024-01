L’ultimo acquisto oggi verrà presentato ed è pronto al debutto. Edera scalpita, Dalmonte migliora

La Spal ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al centro sportivo Gibì Fabbri, dove oggi mister Colucci dirigerà due sedute per aumentare il ritmo in vista della ripresa del campionato. In questi giorni lo staff tecnico monitorerà con attenzione le condizioni di tutti gli atleti, in maniera particolare Edera e Dalmonte.

A tutti gli effetti due nuovi acquisti per l’allenatore pugliese per il girone di ritorno. Edera è ormai pronto per scendere in campo: oggi sarà presentato ufficialmente e con tutta probabilità a Pesaro debutterà in biancazzurro.

Per Dalmonte invece forse servirà ancora un po’ di pazienza, perché sta lavorando in campo ma continua a seguire un percorso personalizzato. Intanto, sono state comunicate le designazioni arbitrali: Vis Pesaro-Spal sarà diretta da Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato da Matteo Paggiola di Legnago, Manfredi Scribani di Agrigento e Cristiano Ursini di Pescara.