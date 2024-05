Magalini verso Pisa, è Casella ora il favorito. La Spal sfoglia la margherita e stringe sul ds

Giuseppe Magalini si avvicina al Pisa, e la Spal sposta il mirino su Alex Casella. In estrema sintesi è questo quello che è accaduto nelle ultime ore sul fronte direttore sportivo, la figura che il club di via Copparo deve al più presto assicurarsi per cominciare a programmare la prossima stagione. Risulta che Magalini non abbia ancora sciolto definitivamente le riserve, tanto che soltanto lunedì prossimo incontrerà il Catanzaro. Ma è molto probabile che l’artefice dei successi giallorossi alla fine comunicherà alla società calabrese l’intenzione di effettuare un’esperienza diversa. Un po’ più vicino a casa, ma comunque in serie B. Magalini quindi non rinnoverebbe il contratto col Catanzaro (in scadenza il 30 giugno), e a quel punto sarebbe libero di accasarsi al Pisa, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Per la Spal è sempre stato l’obiettivo principale e prima di mollare la presa vuole vederci chiaro, ma è evidente che la sua candidatura appaia sempre meno forte.

Il club di via Copparo ha un’alternativa di esperienza, ma in questo momento in pole position si colloca Alex Casella. Il direttore sportivo della Pro Vercelli adesso è il favorito a prendere il posto di Filippo Fusco, ricoprendo l’incarico di direttore dell’area tecnica. Si tratta di un avvocato piemontese di 43 anni, ex giocatore e poi brillante dirigente al timone del Gozzano, che ha portato nei professionisti. Dalla stagione 2020-21 è il responsabile dell’area tecnica della Pro Vercelli, che ha centrato l’obiettivo playoff in tre campionati di serie C su quattro. Le sue quotazioni ieri erano in ascesa, ma per una serie di motivi è probabile che la Spal prenderà la decisione definitiva sul successore di Fusco all’inizio della prossima settimana. A quel punto – in maniera contestuale o quasi – si procederà col rinnovo di contratto di Mimmo Di Carlo, che a metà luglio partirà per il ritiro coi suoi collaboratori e la squadra biancazzurra come un anno fa. Sul fronte del mercato, si continua a trattare col Cosenza per la conferma di Massimo Zilli. Come è noto, la Spal ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto a metà giugno, ma c’è anche l’opportunità concreta di riuscire a trattenerlo a Ferrara attraverso il rinnovo del prestito oneroso con la società calabrese che in questo caso conserverebbe la proprietà del cartellino rimandando l’eventuale diritto di riscatto alla prossima stagione. Ma sono valutazioni che ovviamente andranno fatte anche col nuovo direttore sportivo.

Stefano Manfredini