Nel frattempo è scattata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio di Arezzo sul sito di Ticketone. Bassoli ed El Kaddouri tornano nel gruppo. Stiramento per Arena, ma non preoccupa

Ripresa degli allenamenti con qualche notizia incoraggiante per mister Dossena, che ha a disposizione una settimana di lavoro per preparare un trittico decisivo per il suo futuro sulla panchina della Spal, a cominciare da sabato prossimo sul campo dell’Arezzo.

Il tecnico lodigiano infatti ritrova – seppur non ancora a pieno regime – sia Bassoli che El Kaddouri.

Sia il difensore che il centrocampista sono rientrati in gruppo gradualmente, quindi è lecito immaginare che saranno inseriti nella lista dei convocati per la trasferta di Arezzo.

Anche se – soprattutto per quanto riguarda il marocchino – è difficile pensare di vederlo in campo dal primo minuto dopo diverse settimane ai box.

Sicuramente invece Arena non sarà della partita ad Arezzo, peraltro il campo nel quale la scorsa stagione ha riportato la frattura del perone, il gravissimo infortunio che lo ha costretto a restare fuori per il resto del campionato.

Arena si è fermato nel corso del riscaldamento della gara col Pescara, accusando un problema muscolare confermato dagli esami strumentali.

Per fortuna non si tratta di una lesione importante, ma uno stiramento di lieve entità che dovrebbe consentirgli di rientrare probabilmente dopo il trittico di partite ravvicinate contro Arezzo, Pianese e Ternana.

Oggi al centro sportivo Fabbri è in programma l’unica doppia seduta settimanale, alle 9,30 e alle 15, sempre rigorosamente a porte chiuse.

Nel frattempo, ieri è scattata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio di Arezzo, in vista della gara in programma sabato prossimo alle 17,30.

Fino alle 19 di venerdì sarà possibile acquistare il biglietto sul sito di Ticketone alla pagina riservata.

Il prezzo del titolo d’accesso è di 13 euro per l’intero e 6 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, invece è previsto l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Il giorno della gara per i residenti della provincia di Ferrara non sarà possibile acquistare il biglietto in alcun settore.

Si ricorda ai tifosi biancazzurri che è possibile acquistare il proprio tagliando presso i punti vendita TicketOne e la tabaccheria L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31.

