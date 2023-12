Nel mirino la prima di ritorno, il giorno dell’Epifania a Pesaro. Oggi la ripresa, con doppia seduta

Dopo cinque giorni di riposo, oggi la squadra di Colucci riprende a lavorare al centro sportivo Gibì Fabbri.

Nel mirino c’è naturalmente il prossimo turno di campionato che coinciderà con la prima gara del 2024, nonché la prima del girone di ritorno, in programma sabato prossimo (6 gennaio) alle 16,15 sul campo della Vis Pesaro.

Oggi per Antenucci e compagni è prevista una doppia seduta, mentre domani i biancazzurri si alleneranno soltanto la mattina per poi trascorrere Capodanno in famiglia e tornare a lavorare martedì prossimo (2 gennaio). Sul campo, gli osservati speciali sono Edera e Dalmonte.

Il primo era già pronto per debuttare sabato scorso con l’Olbia, ma l’evoluzione del match ha indotto mister Colucci a fare scelte diverse: con la Vis Pesaro però l’attaccante esterno cresciuto nel Torino potrebbe anche giocare dal primo minuto.

Anche Dalmonte è ormai sulla via del pieno recupero dopo il grave infortunio riportato qualche mese fa, e alla ripresa del campionato potrebbe tornare a disposizione del tecnico almeno per uno spezzone di partita.