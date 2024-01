"Potevamo portarla a casa. Ma ora siamo più squadra"

Leonardo Colucci, come va interpretato questo pareggio? "Non penso di fare un torto alla Vis Pesaro dicendo che la Spal avrebbe meritato di vincere. Per quello che ha creato e per il gioco che ha prodotto sarebbe stata una beffa uscire sconfitti, nonché un vero peccato per i ragazzi. L’importante era fare gol: ci abbiamo creduto fino alla fine. Il risultato è positivo: c’è un po’ di amarezza perché la partita potevamo portarla a casa, ma abbiamo anche rischiato di perderla".

Subito prima del gol ha addirittura inserito Valentini al centro dell’attacco...

"Il suo sogno era fare l’attaccante: speravo che su qualche palla inattiva potesse rendersi pericoloso, inoltre ho effettuato il cambio per avere 30 secondi in più a disposizione".

Come giudica il debutto di Edera?

"Molto positivo. Ha voglia di spaccare il mondo: in carriera ha subito tanti interventi pesanti, ma è un ragazzo serio che ci può dare una grossa mano. Ha avuto un impatto davvero positivo. Anche Antenucci è entrato bene, e pure tutti gli altri. Se la Spal prima era un gruppo, ora è una squadra vera. Si è visto sul gol la partecipazione dei ragazzi in panchina, e anche in precedenza".

Cos’è mancato per spuntarla? "Qualche volta abbiamo messo la palla in area, altre l’abbiamo letteralmente buttata. Ma non è facile quando si gioca: in campo ci sono anche delle difficoltà. Qualche volta abbiamo sbagliato la scelta, l’ultimo passaggio, ma siamo arrivati tante volte vicino alla porta avversaria e dobbiamo continuare su questa strada".

Avevate preparato la gara con l’obiettivo di creare superiorità sulle fasce?

"Sì, abbiamo giocato bene con terzino, mezz’ala ed esterno per creare superiorità: ci è mancata la ciliegina sulla torta, ma abbiamo giocato come l’avevamo preparata".

Sul gol della Vis Pesaro cos’è successo?

"C’è stata una palla contesa, un mezzo fallo che l’arbitro non ha fischiato. Eravamo un po’ scoperti, ma dobbiamo ammettere che è stato bravo l’attaccante ad incornare in rete. Dovevamo fare meglio in precedenza".

Dopo l’ingresso di Antenucci ed Edera l’assetto super-offensivo ha prodotto gli effetti sperati, giusto?

"Ci siamo disposti quasi con un 4-2-4 liberando Maistro tra le linee: potevamo fare gol prima, ma siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio".

Stefano Manfredini