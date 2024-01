"Questo risultato dà fiducia e aumenta la striscia positiva, anche se pensavamo di fare tre punti». Contiliano: "Noi, un gruppo vero»

Il 2023 è stato un anno determinante per il percorso professionale di Nicolò Contiliano, quello della sua esplosione nel calcio dei grandi, con mister Oddo che lo ha gettato nella mischia a sorpresa nel campionato di serie B e lo ha confermato titolare per otto gare consecutive.

Nonostante la retrocessione, il centrocampista di Santa Maria Maddalena è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi biancazzurri, che hanno visto in lui un giocatore vecchio stampo, di quelli davvero attaccati alla maglia. Così, Contiliano è rimasto alla Spal pure in Lega Pro, dovendo però fare i conti con una prima fase di stagione a dir poco sfortunata. Prima un infortunio nel corso del precampionato che gli ha fatto perdere posizioni nelle gerarchie di mister Di Carlo, poi una malattia che di fatto lo ha costretto a restare ai box da metà novembre a metà dicembre, inducendo mister Colucci – che lo ha sempre coccolato e incoraggiato – a rimandarlo in campo soltanto nell’ultima gara prima della sosta con l’Olbia. Una prova generale superata, perché poi Contiliano ha continuato a lavorare sodo e sul campo della Vis Pesaro il tecnico pugliese gli ha riconsegnato una maglia da titolare in un centrocampo completato da Collodel e Bertini.

E adesso il numero 5 non vuole più fermarsi: "Siamo dispiaciuti per non essere riusciti a conquistare tre punti, ma è un pareggio che ci consente di dare continuità nei risultati e nelle prestazioni – spiega –. Aggiungiamo un tassello in più ogni partita. Siamo contenti perché abbiamo giocato da vero gruppo, con tanta qualità, tanta cattiveria, tanta forza: siamo soddisfatti, ma dobbiamo già pensare alla prossima partita. Siamo stati bravi a reagire dopo il gol subito, ci siamo aiutati spingendo molto sia nel primo che nel secondo tempo.

Questi risultati ci danno fiducia, ma il gruppo è sempre stato unito, anche chi resta fuori dà un contributo enorme alla squadra".

s.m.