Rabbi e Antenucci si contenderanno una maglia da titolare. Carraro e Contiliano in gruppo. Si candidano dal primo minuto

Buone notizie per mister Colucci, che ritrova a pieno regime Carraro e Contiliano. Martedì – alla ripresa degli allenamenti – i due centrocampisti erano rimasti a riposo a causa dei rispettivi acciacchi che per evidentemente sono stati subito smaltiti. Una notizia particolarmente importante, se si considera che nella zona nevralgica del campo l’allenatore pugliese dovrà rinunciare allo squalificato Bertini. Carraro e Contiliano quindi si candidano a partire dal primo minuto col Cesena, in un reparto che con tutta probabilità prestissimo potrà contare anche sul nuovo acquisto Buchel. Non si prevedono invece innesti imminenti al centro dell’attacco, dove Rabbi e Antenucci si contenderanno una maglia da titolare. Non è da escludere il debutto dal primo minuto di Edera, che dopo lo spezzone incoraggiante di sabato scorso potrebbe indurre il tecnico a concedergli una chance dall’inizio.

Naturalmente sul lato destro del tridente, la sua posizione preferita. Intanto, prosegue la prevendita dei tagliandi per il derby, al quale però non parteciperanno gli ultras del Cesena. La decisione delle autorità di pubblica sicurezza di riservare la vendita dei biglietti per il settore ospiti ai possessori di fidelity card infatti non è piaciuta ai supporters bianconeri, che hanno comunicato l’intenzione di rinunciare alla trasferta del Mazza.

"Nonostante quella contro la Spal sia una di quelle trasferte da segnare sul calendario, il ‘Palazzo’ decide di inserire nuovamente la Tessera del Tifoso per poter acquistare i biglietti per il settore ospiti a noi riservato – recita la nota –. Seppur l’importanza dell’incontro sia notevole, la nostra posizione al riguardo della restrizione imposta oramai è ben nota a tutti.

Domenica sera a Ferrara quindi non saremo presenti all’interno del settore ospiti. Lasciamo libertà di scelta a chi, diversamente da noi, accetta questa reietta restrittiva, chiedendo rispetto per chi ci mette la faccia sempre. Basta divieti". Come è noto, la tifoseria bianconera non potrà seguire la propria squadra nel turno successivo, quando al Manuzzi si giocherà a porte chiuse.

s.m.