Scelte obbligate per squalifiche e infortuni. Arena e Awua ancora out, Spal in difficoltà

Alla ripresa degli allenamenti, mister Dossena si è ritrovato a dover fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi. E considerando che domenica prossima contro il Pineto la Spal dovrà pure rinunciare allo squalificato Bruscagin – appiedato per un turno dal giudice sportivo in seguito all’espulsione per doppia ammonizione rimediata sabato scorso sul campo della Ternana – la marcia di avvicinamento alla gara col Pineto non comincia esattamente nel migliore dei modi. L’unica buona notizia per il tecnico lodigiano è il recupero di Sottini, che si era fermato in maniera precauzionale nel corso del riscaldamento del match dello stadio Liberati. L’ex difensore del Cittadella è quindi da considerarsi abile e arruolato fin da subito, e considerando l’emergenza che coinvolge il pacchetto arretrato con tutta probabilità sarà chiamato a giocare dal primo minuto. Prevedibilmente assieme a Bassoli e Nador. Le notizie peggiori arrivano da Arena e Awua, che in seguito ai rispettivi infortuni di natura muscolare salteranno sicuramente il match contro il Pineto e successivamente valuteranno assieme allo staff medico i tempi di recupero.

L’assenza del centrocampista nigeriano è evidentemente pesante, considerando che El Kaddouri non è ancora pronto per giocare a pieno regime. L’allenatore sarà quindi costretto a utilizzare il terzetto inedito di mediani proposto per quasi tutta la gara a Terni: Zammarini, Buchel e Radrezza, con due playmaker che normalmente dovrebbero essere uno l’alternativa dell’altro.

Tornando a El Kaddouri, il centrocampista marocchino sta meglio ma il suo inserimento in gruppo avverrà gradualmente. Se tutto procederà senza intoppi quindi dovrebbe sedersi in panchina domenica prossima e magari giocare titolare nel turno successivo contro il Legnago Salus. Ma la realtà è che nessuno in questo momento è in grado di sbilanciarsi sul suo conto, anche perché è già stato sul punto di rientrare per poi doversi fermare di nuovo. Infine, ancora non pervenuto Bachini che la società biancazzurra ha deciso di lasciare a riposo con l’obiettivo di guarire dalla fascite plantare che non gli dà tregua dall’inizio della stagione. Intanto, per dirigere la partita dello stadio Mazza tra Spal e Pineto è stato designato l’arbitro Ciro Aldi della sezione di Lanciano che sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari di Vicenza, Alberto Callovi di San Donà di Piave e Luigi Pica di Roma 1.

Stefano Manfredini