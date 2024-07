Si tratta della prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico. Servizi di biglietteria a TicketOne

La Spal cambia ticketing provider. A partire dalla stagione 2024-25 infatti sarà affidata in via esclusiva a TicketOne la gestione di tutti i servizi di biglietteria del club di via Copparo. Si tratta della prima società in Italia di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per eventi di musica, spettacolo, sport e cultura ed è leader a livello nazionale nel proprio settore con diversi milioni di biglietti commercializzati attraverso la propria piattaforma multicanale.

Nello sport può contare su 25 società calcistiche tra serie A, B e C. Inoltre, TicketOne – che fa parte del gruppo tedesco CTS Eventim che permette di promuovere anche oltre confine gli eventi del nostro Paese – gestisce in esclusiva il ticketing di tutti gli eventi della Federazione italiana tennis, della Federazione italiana rugby e gli eventi ospitati negli autodromi più importanti d’Italia. La Formula 1, il MotoGP e il Superbike tra quelli più popolari. A proposito di servizi di biglietteria, la Spal presto presenterà la campagna abbonamenti che poi scatterà ufficialmente mercoledì prossimo.