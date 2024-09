"Sono ancora arrabbiato». "Senza altre sciocchezze ce la giochiamo con tutti»

La rabbia per quello che è accaduto a Solbiate Arno non se n’è ancora andata, ma il calendario impone ad Andrea Dossena di guardare avanti, alla Virtus Entella. "È stata una brutta sconfitta a causa delle ingenuità commesse, ma il ragionamento da fare è più complesso – spiega –. In precedenza il Milan Futuro aveva giocato un gran calcio con tutti. Giovedì scorso la Spal ha fatto una gran bella partita, anzi meritavamo di vincere più a Solbiate Arno che col Carpi. Le ingenuità commesse però sono state colossali".

Sta pensando a un cambio di modulo o come si risolvono problemi di questo tipo?

"Non ha senso cambiare modulo dopo aver disputato una grande partita, perdendo a causa di due leggerezze sugli sviluppi di rimesse laterali. Piuttosto, servono più grinta, cattiveria, determinazione e furbizia. Nonostante tutte le disattenzioni che ci sono costate punti dall’inizio del campionato la situazione non è tragica, però dobbiamo essere più attenti e concentrati. La rabbia non mi è ancora passata, perché non possiamo perdere per due stupidate così".

La Virtus Entella è tra le squadre più temibili del girone?

"È una squadra solida e concreta, con giocatori di un certo livello. L’ho vista giocare parecchie volte, anche giovedì scorso quando ha perso subendo soltanto un tiro dal Pescara. Ma come sappiamo il calcio è questo. Gioca con un 3-5-2 chiaro, e possiede giocatori determinanti nelle mezz’ali, negli esterni e negli attaccanti. Servirà una buona prestazione, senza ingenuità: non siamo la schiacciasassi del girone, ma ce la possiamo giocare alla pari con chiunque". Come sta El Kaddouri?

"Non ha fatto ancora fatto gli esami, ma qualche settimana di stop la dovrà fare".

Ci sarà altro turnover?

"Sì, con tre partite in una settimana ruoterò in tutti i reparti".

I dati in vostro possesso confermano il calo fisico nei secondi tempi?

"La rosa al completo ce l’ho soltanto dalla gara con la Lucchese, inoltre tre partite ravvicinate rappresentano uno stress diverso dal normale. Col Rimini avremo il primo check point sullo stato di forma dei giocatori".

s.m.