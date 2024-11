Spal, Mignanelli serve il tris. Segna anche il baby Contè

LEGNAGO

La Spal cala il tris sul campo del Legnago Salus centrando la seconda vittoria di fila. Un successo tanto pesante quanto meritato quello ottenuto dai biancazzurri – in piena emergenza – contro l’ultima della classe che consente ad Antenucci e compagni di compiere un significativo balzo in avanti in classifica (in questo momento sarebbero fuori dalla zona playout). Allo stadio Sandrini è determinante la doppietta di Mignanelli, poi nel finale c’è gloria anche per il debuttante Conté (guineano classe 2007) che fissa il punteggio sullo 0-3 mettendo il punto esclamativo davanti a oltre 700 tifosi spallini in festa. I tecnici Contini e Dossena schierano le stesse formazioni proposte il giorno precedente. L’allenatore della Spal di fatto non ha la possibilità di scegliere, disegnando un 3-5-2 con la conferma di D’Orazio in linea mediana assieme a Radrezza e Zammarini e Rao a supporto di Antenucci sul fronte offensivo. Gli ospiti prendono immediatamente in mano il pallino del gioco, impedendo al Legnago Salus di uscire dal guscio.

In realtà però la prima chiara occasione da rete è dei padroni di casa, che vanno a un passo dal vantaggio con Demirovic che punta Nador e lascia partire un bel sinistro a giro che scheggia il palo e finisce sul fondo. Si tratta però di una iniziativa estemporanea, perché la Spal torna stabilmente padrona del campo e una manciata di minuti dopo sblocca il risultato attraverso un’azione da urlo. Con un geniale colpo di tacco, Antenucci smarca Zammarini che serve sul secondo palo Mignanelli, abile a trafiggere Toniolo cambiando la storia della partita. Il primo tempo scivola via senza ulteriori emozioni, con la Spal che controlla il match senza rischiare particolarmente. Dopo l’intervallo il Legnago Salus torna in campo in campo con un atteggiamento diverso, ma le intenzioni della squadra di Contini non si traducono in fatti concreti. Anzi, la Spal chiude virtualmente i conti con largo anticipo ancora con Mignanelli, che sugli sviluppi di una rimessa laterale riceve palla da Rao e calcia verso la porta trovando impreparato Toniolo, che viene infilato per la seconda volta dal laterale mancino biancazzurro. Il doppio vantaggio permette alla Spal di gestire la situazione in maniera abbastanza agevole, nonostante la stanchezza cominci a farsi sentire.

La squadra di Dossena si difende senza soffrire, andando vicina al tris con una galoppata impressionante di Rao che sul più bello conclude a lato. Mister Dossena effettua l’unico cambio a tre minuti dalla fine, inserendo al posto di Antenucci il 17enne Conté, che lanciato da Rao in contropiede chiude i conti con un perfetto diagonale rendendo indimenticabile il suo esordio nel calcio dei grandi. È ancora presto per dire se la Spal è davvero uscita dal tunnel, però i segnali sono incoraggianti.

Stefano Manfredini