Spal, per Buchel è fatta. Celia in partenza per Ascoli

Manca di fatto soltanto la firma per definire Marcel Buchel il primo acquisto del mercato di riparazione della Spal. È il primo colpo di questa sessione, il terzo di fila pescato nella lista degli svincolati dopo Alessandro Bassoli e Simone Edera che tra novembre e dicembre hanno puntellato la difesa e l’attacco della squadra di Colucci. Buchel – nato in Austria nel 1991 e in possesso della nazionalità del Liechtenstein – si è separato consensualmente dall’Ascoli lo scorso settembre, e da quel momento si è allenato restando alla finestra in attesa di una chiamata. Lo volevano diversi club, ma alla fine la Spal l’ha spuntata e salvo imprevisti potrebbe già essere a disposizione domenica prossima nel derby col Cesena. Naturalmente dovranno essere verificate le sue condizioni, anche perché stiamo parlando di un atleta integro ma che in questa stagione ha giocato soltanto una gara in Coppa Italia e una in campionato tra agosto e settembre. L’annuncio è atteso per oggi, sbloccando una campagna acquisti che nelle prossime settimane dovrà necessariamente riservare altri colpi.

Servirà però un po’ di pazienza, perché per l’arrivo del centravanti tanto atteso bisognerà aspettare almeno una settimana. Si sta invece per definire un’operazione importante in uscita, perché dopo la cessione di Marco Rosafio in prestito al Messina la Spal sta per salutare Raffaele Celia. Il terzino sinistro – in scadenza di contratto – passerà a titolo definitivo all’Ascoli, tornando quindi a giocare in serie B. Celia era stato ad un passo dall’addio alla Spal già la scorsa estate, quando però alla fine rimase a sorpresa in biancazzurro.

La prospettiva di perderlo a parametro zero però ha indotto la società di via Copparo a procedere nel corso della sessione di gennaio, e non si è perso tempo perché a quanto pare l’operazione è in dirittura d’arrivo. Celia lascia Ferrara dopo due stagioni e mezzo contraddistinte da alti e bassi e all’insegna del ballottaggio con Alessandro Tripaldelli. Il laterale calabrese comunque in biancazzurro ha collezionato ben 74 gettoni, con cinque reti all’attivo. Il prossimo giocatore a lasciare la Spal potrebbe essere Mattia Del Favero, per il quale però ancora non si sono registrate offerte significative. A prescindere dalla partenza dell’ex portiere della Juventus, alla batteria dei portieri si unirà Cesare Galeotti, ferrarese classe 2002 in uscita dal Lumezzane che ha preferito puntare su un giovane estremo difensore di proprietà che garantisce più contributi. Non sono esclusi ulteriori movimenti in entrata, sia tra i pali che a centrocampo. Ma adesso la priorità è rappresentata dalla caccia al centravanti, il giocatore che dovrà regalare alla Spal i gol necessari per uscire dalle sabbie mobili.

Stefano Manfredini