Spal, rebus portiere per la prossima stagione. Quattro sotto contratto, la priorità è vendere

Nel corso di questa stagione, sono stati addirittura quattro i portieri utilizzati in campionato dai tecnici Di Carlo e Colucci. Il titolare doveva essere Mattia Del Favero, arrivato a titolo definitivo dalla Juventus dopo una buona stagione nella Pro Patria per fare un ulteriore salto di qualità. I risultati però sono stati catastrofici, con l’estremo difensore classe 1998 che ne ha combinate di tutti i colori, entrando in un tunnel dal quale purtroppo non è più riuscito ad uscire. Sono sette i gettoni collezionati da Del Favero, che da metà ottobre è stato accantonato definitivamente. Mister Colucci si è infatti affidato ad Enrico Alfonso, un usato sicuro che pur senza fare errori clamorosi, non ha però fornito le garanzie che ci aspettavano. Così, più o meno in corrispondenza col ritorno di mister Di Carlo, si è deciso di puntare forte su Cesare Galeotti, che la società biancazzurra aveva riportato a Ferrara a gennaio dopo la parentesi in prestito al Lumezzane.

E rispetto ai suoi predecessori il portiere cresciuto nel settore giovanile di via Copparo ha risposto presente, sfruttando nel miglior modo possibile una chance che forse non immaginava di poter avere a disposizione. Quantomeno non in questa stagione. Se Alfonso ha giocato 17 gare e Galeotti 14, nell’ultimo turno di campionato lo staff tecnico ha premiato l’impegno e la professionalità di Marco Meneghetti, che dopo tanti anni in biancazzurro è riuscito a debuttare in prima squadra.

La prossima stagione però cosa accadrà? Tutti i quattro portieri che la Spal aveva in organico saranno ancora sotto contratto. Quello di Galeotti era stato prolungato la scorsa stagione fino al 2027, mentre gli altri tre estremi difensori andranno in scadenza nel 2025. Inoltre, risulta a tutti gli effetti un giocatore di proprietà della Spal pure Demba Thiam, che ha appena vinto da protagonista il campionato di serie C con la maglia della Juve Stabia. Il gigante senegalese – da poco diventato cittadino italiano – però difficilmente resterà a Ferrara. Il club campano vorrebbe infatti trattenerlo in cadetteria, e comunque è prevedibile che dopo una stagione del genere le proposte per Demba non mancheranno. Inoltre, la Spal ha un paio di portieri in prestito in serie D e il talentuoso Lorenzo Abati (classe 2004) al Torino, che in questo caso però ha a disposizione il diritto di riscatto. Il nuovo direttore sportivo quindi si ritroverà a dover sciogliere un nodo di non poco conto nella batteria dei portieri, con la necessità di cedere Del Favero, Alfonso e Meneghetti, o almeno due di loro. Inoltre, Galeotti verrà confermato titolare oppure si punterà su un numero 1 di maggiore esperienza? Un bel dilemma.

Stefano Manfredini