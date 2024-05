Spal serve il tris a Padova con una formazione baby

padova

1

spal

3

: Donnarumma, Delli Carri, Belli, Crisetig, Fusi, Dezi, Villa, Palombi, Faedo, Tordini (29’ st Capelli), Zamparo. All. Oddo

SPAL: Alfonso (1’ st Meneghetti), Fiordaliso (37’ pt Nador), Contiliano (1’ st Imputato, 30’ st Rizzotto), Collodel (13’ st Van der Vlugt), Orfei (1’ st Tripaldelli), Rabbi (1’ st Angeletti), Zilli (1’ st Cecchinato), Arena (1’ st Rao), Breit (30’ st Pegoraro), Maistro (1’ st Petrovic), Carbone (1’ st Bertini). All. Di Carlo

Marcatori: 1’ pt Rabbi, 38’ pt Zamparo, 15’ st Van der Vlugt, 31’ st Angeletti

Clamoroso all’Euganeo. Nel test effettuato a porte chiuse allo stadio di Padova la Spal mette al tappeto la squadra di Oddo, che a breve inizierà il proprio percorso nei playoff di serie C, partendo nel lotto delle favorite. Per questo il tris calato dai biancazzurri – che hanno finito i propri impegni ufficiali due settimane fa – nella tana dei biancoscudati fa abbastanza impressione. Oltre al fatto che la Spal non si gioca più nulla e di fatto può considerarsi in vacanza, mister Di Carlo ha utilizzato l’amichevole di Padova per effettuare una serie di esperimenti e soprattutto vedere all’opera alcuni ragazzi del settore giovanile. Basti pensare che nel finale la Spal aveva in campo contemporaneamente tre giocatori classe 2007: i difensori Pegoraro e Rizzotto, e l’esterno Cecchinato! Di fronte ad una squadra che a breve si giocherà la possibilità di salire in cadetteria, la Spal è scesa in campo con la faccia tosta di chi non ha nulla da perdere e vuole dimostrare che anche se non è arrivata ai playoff resta comunque una delle squadre più forti della categoria. Biancazzurri subito in vantaggio con una zampata di Rabbi che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra. Dopo la mezz’ora Fiordaliso finisce ko e viene sostituito da Nador e subito dopo il Padova pareggia con un colpo di testa di Zamparo. Nella ripresa Di Carlo getta nella mischia tutti i giocatori a disposizione e la Spal torna in vantaggio, con l’olandese Van der Vlugt che in mischia firma l’1-2. E nel finale Angeletti chiude i conti battendo Donnarumma su assist di Petrovic per il definitivo 1-3.

Stefano Manfredini