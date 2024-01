Suggestione La Mantia. La Spal valuta il suo ritorno

Suggestione La Mantia. A volte ritornano? Chissà, potrebbe anche essere. Dal Bresciano rimbalza l’eco di un forte desiderio del centravanti girato in prestito alla Feralpi Salò di tornare alla Spal in serie C. Con i biancazzurri ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma non è questo il punto: l’attaccante ha proposte dalla serie B, pare da Brescia e Bari, e una collocazione la può trovare anche in cadetteria. E’ che La Mantia vorrebbe la Spal. Ha confidato la sua intenzione di stabilirsi a Ferrara con la famiglia a fine carriera e vorrebbe una seconda chance per dimostrare che il La Mantia "sgonfiato" lo scorso anno dalle esclusioni di De Rossi dopo essere stato protagonista assoluto con Venturato non era quello vero.

Allo scopo di riscattarsi prima di divenire "ferrarese", si dice che il ragazzo sia disposto non solo a rinunciare alla serie B, ma anche a ridiscutere il proprio contratto per favorire la soluzione Spal. Ora, è chiaro che un La Mantia motivato, voglioso e gradito all’allenatore come non avvenne un anno fa, in serie C sarebbe un centravanti di gran peso che farebbe comodo a chiunque. E se facesse bene, il problema del 9 sarebbe risolto anche per la prossima stagione. Resta da vedere se la pista potrà divenire concreta, e nei prossimi giorni se ne saprà di più. Al netto di questa suggestione, Filippo Fusco si è mosso anche in altre direzioni. E sbuca una candidatura forte, che porta il nome di Andrea Magrassi, classe 1993, in uscita dal Cittadella. Il lungo centravanti quest’anno è sceso in campo in serie B coi veneti in 15 occasioni segnando 2 gol. Nelle due precedenti stagioni in serie C era andato in doppia cifra, realizzando 15 reti a Pontedera e 10 a Chiavari. Col suo metro e novanta è il classico "pennellone" idoneo a difendere palla, far salire la squadra e attaccare la porta. E’ salito dal nulla, sei anni fa era ancora tra i dilettanti, e conosce il campionato. Tra i centravanti che piacciono figura infine Ettore Gliozzi, 1995 in forza al Pisa. Il problema che però confina Gliozzi un po’ ai margini delle scelte è fisico: dopo 31 gare con 10 gol in B, in questo campionato è stato alle prese con problemi vari che gli hanno impedito di disputare più di 131 minuti, con 5 soli gettoni di presenza. Quel minutaggio lo ha cumulato nelle ultime sei giornate, e ora sta meglio. E’ stata proprio la ricerca di attaccanti di categoria superiore a impedire alla Spal di chiudere prima di Pesaro: a inizio mercato tutti vogliono vedere se possono restare in categoria e prendono tempo. Tutti tranne La Mantia. Chissà… Per il centrocampista la Spal resta su Marcel Buchel, che è stato a Bologna e Verona con Fusco che ne conosce le doti di leader. Infine la Spal medita di riportare a casa dai prestiti il portiere Galeotti (Lumezzane) e Nador (Ancona): il centrocampista dovrebbe essere girato altrove, il portiere resterà anche se verrà cercato pure un numero 1 più collaudato.

Mauro Malaguti