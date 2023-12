Bandinelli, Cassata e Nikolaou fra i bimbi degenti al Sant’Andrea. Aquilotti portano doni in pediatria

Spezia vincente in campo e fuori. Ieri mattina gli aquilotti Nikolaou, Bandinelli e Cassata, accompagnati dall’addetto stampa Parenti e dal team manager Ferretti, si sono recati nel reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Andrea per visitare i piccoli degenti e portare loro i doni natalizi. A fare gli onori di casa la dottoressa Maria Franca Corona e lo staff. Nel pomeriggio i giocatori bianchi hanno ripreso la preparazione a Follo in vista del match di sabato prossimo a Cittadella. In terra veneta mancheranno gli infortunati Reca e Wisniewski e gli squalificati Zurkowski e Salvatore Esposito. Quasi certa la presenza in campo di Ekdal al posto del centrocampista partenopeo, da verificare se Corradini tornerà tra i convocati. Tra i veneti squalificato Salvi. Già attiva la prevendita dei biglietti (14 euro) della partita su TicketOne senza limitazioni. Ieri sera cena natalizia di dirigenti, tecnici e giocatori. Infine, domani pomeriggio, alle ore 18, allo Spezia store saranno presenti Zoet e Pio Esposito.

Fabio Bernardini