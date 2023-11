Bandinelli e Serpe sono rientrati in gruppo, domani una delegazione della Curva Ferrovia sarà in sede al ’Ferdeghini’. I tifosi hanno chiesto un incontro con Gazzoli

I tifosi della Curva Ferrovia si ritroveranno domani pomeriggio al ‘Ferdeghini’, alle ore 18, "per capire direttamente dai portavoce dei Platek che futuro ci aspetta". "La pazienza è finita - affermano -, dallo scorso gennaio ad oggi ne abbiamo viste di tutte i colori". A margine la richiesta di una separazione netta da "chi ci ha portato in questa situazione". Per quanto riguarda il calcio giocato, lo Spezia ha ripreso ieri la preparazione a Follo in vista del match di sabato prossimo, al ‘Picco’, contro il Parma (ore 16,15). Ancora lavoro differenziato per Hristov, che sarà sicuramente out anche contro i ducali, al pari di Wisniewski e Reca. Mancherà anche Cassata squalificato. Mister D’Angelo può, però, parzialmente sorridere per il ritorno in gruppo del centrocampista Bandinelli e del difensore Serpe. Anche Ekdal è tornato a pieno servizio e potrebbe essere un’alternativa a Salvatore Esposito al centro della mediana, senza contare che c’è anche l’opzione Corradini che ben aveva giocato contro il Sassuolo. Possibile qualche cambiamento nella formazione iniziale anche in difesa, dove Muhl potrebbe riappropriarsi di una maglia da titolare e in attacco dove Pio Esposito dovrebbe tornare a essere titolare al posto di Moro. Il Parma riprenderà questa mattina la preparazione al Mutti Training Center di Collecchio. Mister Pecchia potrà nuovamente contare su Lautaro Valenti, sarà invece assente Sohm, espulso dalla panchina domenica scorsa e squalificato dal giudice sportivo. Occhi puntati, poi, oggi pomeriggio, ai recuperi Sud Tirol-Brescia e Como-Lecco, con il tifo a distanza di tutti i supporter bianchi per le squadre di casa.

Fabio Bernardini