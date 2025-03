CALCIO JUNIORES FEMMINILE. Aquilotte, 8 gol e trionfo più vicino

Vallescrivia 2 Spezia Women 8

VALLESCRIVIA: Cino, Romeo, Bisio, Cattari (56’ Pasi), Matteo, Breschi, Sesta, Giovinazzo, Mattioli, Moro (70’ Romeo), Tommasetti (80’ Casella). All. Tommasetti.

SPEZIA WOMEN: Falchetto, Iacopetti, Bellotti, Piazza (75’ Arzà), Purghel, Trentini, Danci, Del Freo, Romualdi (69’ Abdelaziz), Sansevieri, Vacchino. (A disp. Curadini). All. Erbetta e Innocenti

Arbitro: Souissi di Novi di Ligure

Reti: 10’, 55’ Sansevieri (S), 38’, 40’, 44’, 75’ Del Freo (S), 78’ Mattioli (V), 66’, 80’ Vacchino (S), 86’ Bisio (V)

RONCO SCRIVIA – Lo Spezia Women si aggiudica senza problemi il recupero sul campo del Vallescrivia, ipotecando il titolo di campionesse liguri. I punti sulla Baiardo, prima inseguitrice, salgono a 4 a due turni dalla fine: occhi ora sullo scontro diretto nel weekend sul campo delle genovesi, poi sarà decisiva l’ultima giornata. Traguardo vicinissimo per le aquilotte, coronamento di un sogno per una squadra composta da ragazze che non avevano mai giocato a 11. A Ronco Scrivia decisivi i gol di Vacchino, Sansevieri e Del Freo.

Ilaria Gallione