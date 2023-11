Entusiasmo, dinamismo, aggressività e divertimento le parole chiave su cui il neo tecnico aquilotto puntando. Il ritorno della difesa a quattro col rombo

Entusiasmo, dinamismo, aggressività e divertimento. Queste le parole chiave su cui il neo tecnico aquilotto Luca D’Angelo sta puntando in questa primissima fase della sua avventura in riva al Golfo. Il mister pescarese, coadiuvato dal vice Riccardo Taddei, dai preparatori atletici Marco Greco e Stefano Cappelli, dal collaboratore tecnico Giuseppe Leonetti e dal preparatore dei portieri Massimo Gazzoli, nella sua seconda seduta di allenamento andata in scena ieri mattina al centro sportivo di Follo, ha alzato i decibel per trasmettere ai giocatori il suo credo tecnico-tattico e la sua filosofia. "L’atteggiamento è fondamentale", ha rimarcato in conferenza stampa, un diktat che ha trovato conferma in questi primi allenamenti, imperniati sull’intensità, l’agonismo, la corsa, la voglia di tornare a essere protagonisti. "Un giocatore deve avere cuore caldo e mente fredda", ha ammonito D’Angelo, un concetto che sta cercando di trasmettere al gruppo, "in difficoltà dal punto di vista psicologico". Il tutto per trasmettere quella serenità necessaria per far emergere le qualità dei suoi uomini. Dal punto di vista tattico è più che una possibilità il ritorno alla difesa a quattro e l’adozione del rombo (4-3-1-2), con Antonucci dirottato nel ruolo a lui congeniale di trequartista, a ridosso di due punte, con Pio Esposito, Moro e lo stesso Verde ("Giocatore fortissimo per la B, ma conta l’atteggiamento") che si giocheranno le loro chances. Non mancano le difficoltà dalla rosa ridotta a seguito degli impegni dei Nazionali Ekdal, Cipot, Pio Esposito, Zovko, Gelashivili e degli infortunati Wisniewski, Hristov, Nikolaou (terapie), Cassata, Serpe, Bandinelli (lavoro personalizzato). Per questi ultimi si cercherà il recupero in vista del derby con la Sampdoria, in programma venerdì 24 novembre a Marassi.

Infine, una notizia che rimbalza dall’Adriatico: il Pescara pare interessato al centrocampista Julius Beck, che lo Spezia ha dirottato in prestito con diritto di riscatto all’Aarhus.

Fabio Bernardini