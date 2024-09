Grande entusiasmo per la rocambolesca vittoria sul Cesena e il primo posto in classifica. Primo posto, i tifosi cominciano a sognare: "Questa squadra non muore mai: avanti così»

Emozioni incredibili per gli ottomila del ‘Picco’: sotto di un gol all’86, poi la vittoria al 110’ con un... attaccante in porta. "Lo stadio è letteralmente esploso, abbiamo provato una gioia indescrivibile. Lo Spezia non muore mai, è come noi tifosi". C’è entusiamo nelle parole dei tifosi aquilotti, per la vittoria e per l’ottimo campionato fin qui disputato. Al settimo cielo Luca Cardinali: "Felicità enorme, emozione fortissima, noi tifosi ci abbiamo creduto fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica e la situazione di emergenza in porta. Dopo un primo tempo da dimenticare, lo Spezia è tornato in campo con un altro cipiglio e spinto da un pubblico stupendo è riuscito a conquistare una vittoria, che certifica una voglia di vincere immensa e un carattere straordinario degli Aquilotti. Siamo partiti bene, oltre le aspettative, faremo un buon campionato". Alessandro Bertagni è letteralmente rimasto senza voce: "Al gol di Bertola ho visto venire giù lo stadio, sono esploso di gioia sommerso da altri tifosi, una felicità da ‘Picco’. È uno Spezia che non muore mai, vincere in dieci senza portiere al 100’ è qualcosa di incredibile. C’è un grandissimo entusiasmo nella gente, lo stadio è sempre pieno, c’è il feeling tra la squadra e i tifosi". Si parla anche del primo posto in classifica. "Fa piacere, ma è troppo presto, anche se l’arrivo di Colak potrebbe far crescere il livello delle ambizioni. Con questa squadra nulla è impossibile". Emozionato Vincenzo Lambruschi: "Emozioni così forti sono vietate ai deboli di cuore. Decisivi i cambi operati da D’Angelo, la squadra ha cambiato volto. Il primo posto fa piacere ma è presto per fare i conti. Il mercato ha portato buoni giocatori, speriamo di fare un buon campionato".

"Ero in curva Piscina, al gol di Bertola mi sono abbracciato con mia moglie Carla e i ragazzi di Corniglia fedelissimi delle Aquile - afferma Tiziano Guelfi – Si è sentita la mancanza di Elia, mi dispiace molto per Sarr che è un portiere fortissimo, stravedo per Soleri. È una gioia incredibile il primato in classifica, così come i canti sotto la curva". Gianluca Scenna sottolinea come "questo Spezia non molla mai, incarna lo spirito di noi tifosi. Felicità immensa, anche perché il pareggio era già oro colato visto la prestazione non esaltante dei bianchi. Il primo posto in classifica serve per fa crescere l’entusiasmo, lo stadio è pieno di tifosi che hanno sostenuto la squadra, anche nei momenti di difficoltà".

Fabio Bernardini