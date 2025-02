I precedenti. Bilancio in parità. Iemmello e Jagiello i protagonisti dell’ultima al Picco

Perfetta parità negli scontri diretti tra Spezia e Catanzaro al Picco, che possono però contare su vittorie nei lontani anni 30. Sempre in B la sconfitta aquilotta del 28 gennaio 1934, contro l’allora Catanzarese, in rimonta: dopo il vantaggio di Sabbatini nel primo tempo, nella ripresa hanno ribaltato i calabresi Moretti e Zoppi. Quella stagione, le due formazioni, terminarono a pari punti (25), a metà classifica. Opposto esito, sempre con avversario la Catanzarese, il 6 dicembre 1936, con gli spezzini vincenti grazie alla rete su rigore di Bermone all’ora di gioco. Spezia quarto distante 5 punti dall’Atalanta, che andò in A insieme al Livorno. Nell’ultima casalinga nello stadio di viale Fieschi, del 3 febbraio 2024, finì 1-1. Tutto nel primo tempo, con vantaggio ospite di Iemmello e risposta di Jagiello nel primo tempo. Quel giorno Luca D’Angelo (nella foto) schierò, con schema 3-4-3 Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou (24’ st Tanco); Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata (33’ st Vignali); Verde (39’ st Bandinelli), Falcinelli (24’ st P. Esposito), Jagiello (33’ st Moro). Comunque, in totale, è in parità il bilancio tra Spezia e Catanzaro, anche considerando i match in Calabria: due vittorie ciascuno e quattro pareggi. Sarà invece il decimo confronto in panchina tra D’Angelo e Caserta: il primo ha vinto 5 volte, il secondo solamente 2, mentre per 2 volte hanno pareggiato. Facendo gli scongiuri, D’Angelo è ancora imbattuto nelle sfide contro il Catanzaro con tre pareggi e due successi.

m. magi