In programma martedì una giornata da ricordare nello stadio di via Fieschi. ’Picco’ aperto per la copertura della Ferrovia. I tifosi potranno assistere a un momento storico

Lo Spezia aprirà le porte della curva Piscina per consentire ai tifosi aquilotti di assistere, martedì, all’elevazione del gigantesco arco, del peso di 330 tonnellate, sul quale poggerà la copertura della curva Ferrovia. Manca ancora l’ufficialità, ma l’indirizzo del club è quello per evitare problemi di assembramenti da parte di curiosi nelle vicinanze del cantiere. Si tratta di un evento storico, atteso da anni dagli spezzini che agognavano la copertura del settore più popolare dello stadio di viale Fieschi. Tre milioni il costo dell’opera, due dei quali a carico dei Platek, uno dalla Regione Liguria. La speranza è che possa essere una giornata di festa collettiva anche come conseguenza di un risultato positivo dello Spezia a Castellammare di Stabia. Un match molto difficile quello del ‘Menti’, che sarà vissuto in modo particolare dai fratelli Pio e Salvatore Esposito, stabiesi doc e tifosi, fin da piccoli, della formazione della loro città natale, nella quale ha militato come giocatore e allenatore il papà Agostino. Il giorno dopo il match Salvatore inaugurerà anche il nuovo campo finanziato da lui e dai suoi fratelli nel rione Cicerone. Tra le particolarità della gara, anche il duello a distanza tra lo stesso Salvatore Esposito e l’attaccante della Juve Stabia Andrea Adorante. I due sono grandi amici avendo giocato insieme nelle giovanili dell’Inter e nella nazionale Under 17. Un feeling tecnico che portò spesso Salvatore a rifinire assist perfetti per Adorante.

All’ingresso in campo al ‘Menti’ non mancheranno le emozioni per Salvatore Elia che, proprio nelle fila della Juve Stabia esordì nel professionismo, in Serie C, nel 2018, vincendo il campionato con le ’Vespe’. Le ottime performance gli valsero la conferma nella formazione gialloblù, l’anno successivo, in serie B. Un anno non positivo a livello di squadra perché culminato con la retrocessione dei campani in C. Anche Diego Falcinelli vivrà il match nella veste di ex, avendo vestito la maglia dei campani nel campionato di Serie B 2011-12, da gennaio a giugno, con all’attivo un gol. Infine, da lunedì 11 novembre aprirà la prevendita dei biglietti per l’amichevole che l’Italia Under 21 di Pio Esposito e Bertola, disputerà martedì 19 (ore 18,15) al ‘Picco’ contro l’Ucraina. I tagliandi saranno disponibili sul circuito Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

Fabio Bernardini