La famiglia Platek ha versato il 60% della spesa a suo carico per la copertura della curva Ferrovia. Stadio, avanti con i lavori: in arrivo le maxi-gru

Le grandi manovre in atto riguardanti la possibile cessione del club bianco, non hanno distolto la famiglia Platek dagli impegni presi per il completamento dei lavori allo stadio. La copertura della curva Ferrovia costerà 3 milioni, 2 dei quali a carico della proprietà americana e uno della Regione (che ha stanziato 3,8 milioni, 3 dei quali destinati alla tribuna). I Platek hanno già provveduto a pagare il 60% delle spese di loro competenza riguardanti la curva, il residuo sarà saldato in corso d’opera: dei 15 milioni spesi per la ristrutturazione del ‘Picco’, ben 11 sono stati a carico dei Platek. I lavori per la copertura della curva stanno procedendo spediti, ben coordinati dall’ad Andrea Gazzoli che ha portato l’esperienza accumulata a Ferrara allorquando fu ristrutturato lo stadio ‘Mazza’. La prossima settimana saranno montate le due giganteschi gru che serviranno a erigere l’enorme arco di 100 metri che sosterrà la copertura della curva: l’arco che verrà assemblato nel piazzale antistante la Ferrovia. All’estremità superiore della ’Ferrovia’ verrà anche installato un grande schermo lungo 10 metri e alto 4. Allo studio, per la prossima stagione, un display in curva Piscina e uno studio per la nuova conformazione della viabilità di viale Fieschi, nel tratto parallelo ai distinti. Nelle idee future dei dirigenti aquilotti anche il restyling esterno di ’Ferrovia’ e gradinata. Non è in programma la copertura della curva Piscina.

Fabio Bernardini

Nella foto: Philip Platek