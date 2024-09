La gioia del ds Stefano Melissano dopo la vittoria. Un gol che fa sopportare una spalla lussata: "Per me mancano ancora 38 punti alla salvezza»

Sorridente, seppur dolorante per la lussazione alla spalla rimediata nella sfrenata corsa al gol di Bertola, il ds aquilotto Stefano Melissano ha espresso la sua soddisfazione per il momento dello Spezia, pur non discostandosi dall’obiettivo della salvezza: "Felici per la vittoria di domenica, ma in ufficio ho scritto-38, i punti che mancano alla salvezza, prioritaria per noi. Il presidente Platek ha parlato di costruire un percorso per tornare in A, il focus è mantenere la categoria e rafforzare il senso di appartenenza, poi si vedrà".

Giudizi positivi per il mercato: è mancata la ciliegina sulla torta di un centrale difensivo?

"Abbiamo fatto ciò che c’eravamo prefissati, ovvero mantenere la competitività della squadra, non smantellandola, perseguendo l’obiettivo della sostenibilità economica. L’operazione Kouda va in quest’ultima direzione. Stiamo definendo la cessione di Beck, in prestito, all’Esbjerg. Per quanto riguarda il difensore centrale, con il mister abbiamo ritenuto non esservi questa necessità. Diamo fiducia a Giorgeschi e Benvenuto che sono cresciuti con noi".

Novità sui rinnovi dei contratti di Bertola e Reca?

"Noi crediamo in Bertola, è un nostro prodotto, abbiamo presentato un’offerta importante" rinnovo fino al 2028 e clausola di uscita di 4 milioni in caso di chiamata dalla A, "vogliamo essere noi a dargli la possibilità del grande salto in massima serie. Nel giro di due settimane avremo la risposta. Reca si è messo a disposizione della società, ci tiene allo Spezia, è fortemente legato alla città".

Con Colak reparto d’attacco molto competitivo.

"L’operazione di Colak nasce da un dubbio che avevamo su Falcinelli, riguardo frasi che non ha mai pronunciato nel match col Frosinone. C’era, però, il precedente della squalifica a Marconi, non abbiamo voluto rischiare. Tutti avranno spazio, i ragazzi sono competitivi ma corretti e leali per il bene dello Spezia".

Djankpata?

"Lo seguivamo da tre mesi, è un prospetto che deve crescere ma è più pronto di altri giocatori. È un’operazione alla Kouda, credo sia un giocatore importante di prospettiva".

Con l’infortunio di Sarr cercherete un portiere svincolato?

"Domani (oggi per chi legge, ndr) il professor Salini lo opererà, la diagnosi è di 2-3 mesi, salterà 8 partite. Stiamo valutando se intervenire o meno. Essendo così riavvicinati i tempi di recupero di Crespi, non vorremmo rompere determinati equilibri". A riguardo, è già stato contattato il portiere Filippo Perucchini, classe 1991, svincolato, la scorsa stagione all’Ancona, un passato in Serie B con Ascoli e Varese, oltre 100 presenze con il Lecce.

C’è qualche operazione che non è riuscito a fare?

"L’attaccante Seghetti. Il Perugia era disponibile, ma non c’erano i tempi tecnici".