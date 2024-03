La mobilitazione verso la sfida in programma sabato. Mille tifosi al seguito delle Aquile. Pullman dei club e tante auto

La spedizione dei mille. È già scattata la mobilitazione generale della tifoseria aquilotta per l’importantissimo match-salvezza tra lo Spezia e la Reggiana, in programma sabato al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 16,15). Uno stadio che evoca tristissimi ricordi perché è in quel terreno di gioco che, l’11 giugno 2023, lo Spezia salutò la Serie A nell’infausto spareggio contro il Verona. I supporter delle Aquile, nel tentativo di esorcizzare quei momenti di sofferenza, rispolverano in queste ore i pochi momenti piacevoli vissuti in quell’impianto: la vittoria per 2-1 delle Aquile contro il Sassuolo, in Serie A, del 6 febbraio 2021 (gol di Erlic e Gyasi) e lo straripante successo per 4-0 contro la Reggiana, in Serie C1, del 24 marzo 2002 (Bordin, Fiori e doppietta di Pisano). La maggioranza dei tifosi, in funzione della vicinanza con la città emiliana, raggiungerà la città del Tricolore a bordo di mezzi privati. In aggiunta partiranno anche quattro pullman. Due quelli allestiti dal gruppo Belini frizzanti: per prenotazioni rivolgersi all’Edicola di Grazia Rossi (Maggiolina) o al circolo di Valdellora oppure telefonare a Gabriele (340 -3385453).

Un pullman predisposto dal club ‘Franco Cavatorti’ di Migliarina: costo del viaggio fissato in 25 euro per gli adulti, 20 euro per i ragazzi, le prenotazioni si ricevono al bar La Lory oppure telefonare a Michele (331-6816201) o Lory (333-1979976). Un altro torpedone, in fase di completamento, ad opera del gruppo Bullone (Bar Smoke Caffè per le prenotazioni). Già attiva la prevendita dei biglietti sul circuito Vivaticket: prezzo dei singoli tagliandi, per il settore ospiti, fissato in 16 euro. I residenti nella provincia della Spezia potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel settore ospiti dello stadio reggiano.

Fabio Bernardini