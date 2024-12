L’arbitro. Qualche sbavatura. Rutella sufficiente

RUTELLA 6: direzione di gara discreta, lascia molto giocare senza interrompere la gara al minimo contatto dubbio. Qualche sbavatura tra le righe, come quando non si avvede della deviazione determinante di Negro sul diagonale a botta sicura di Candelari. Nessun problema a decretare il rigore per fallo di Branca su Candelari, apparso sin da subito molto evidente anche dalle tribune. Giuste le ammonizioni comminate, ma sbaglia nel non espellere direttamente Rabbi per fallo di gioco pericoloso su Hristov, nonostante il richiamo della sala Var.