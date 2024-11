Le pagelle dei giocatori dello Spezia. Gori chiude la porta con una parata prodigiosa. Bertola, Hristov e Mateju sicurezze in difesa

GORI 7: salva la porta spezzina con un colpo di reni prodigioso sulla conclusione di Caso.

BERTOLA 7: dirottato al centro destra, si conferma a ottimi livelli di forma, da applausi il suo anticipo su Caso, al pari del suo colpo di testa che si perde di poco a fil di palo. È lui a innestare Salvatore Esposito nell’azione del gol aquilotto.

HRISTOV 7,5: sempre in prima linea nel caricare la squadra nei momenti critici, per ovviare alla marcatura stretta di Esposito nel primo tempo si porta in avanti palla al piede. Arcigno e concentrato in fase difensiva, si erge a protagonista nel comandare la difesa dagli assalti canarini.

MATEJU 7,5: tra i migliori, sempre sul pezzo, non concede un millimetro a Defrel, apportando fisicità e esperienza.

ELIA 6,5: energia all’infinito, un dribblatore nato, crea spesso la superiorità numerica. Ottimo in fase difensiva a ripiegare sulle rare avanzate di Della Valle.

NAGY 6,5: specializzato nel chiudere i varchi agli avversari, il suo lavoro sporco è essenziale nell’economia della gara.

ESPOSITO S. 7: ennesimo assist vincente del regista aquilotto, protagonista di un’azione caparbia in area terminata con un passaggio perfetto al fratello Pio. Si nota anche per la specialità della casa nei calci piazzati, perfetta una parabola da calcio d’angolo per il sinistro di Reca, delizia la platea con una punizione al sette miracolosamente deviata sulla traversa da Gagno.

DEGLI INNOCENTI 6,5: buon debutto da titolare dell’ex Lecco, con tecnica e personalità ostentate a più riprese (74’ CANDELARI 6: ci mette brio, imprevedibilità e combattività).

RECA 6,5: si coordina in modo splendido indirizzando un bolide respinto da Gagno, per poi sfoderare una prestazione tutta corsa e diligenza tattica (74’ WISNIEWSKI 6,5: un muro invalicabile di 195 centimetri, determinante sugli spioventi dei modenesi).

FALCINELLI 6: D’Angelo gli affida le chiavi dell’attacco contro la sua ex squadra, lui gioca una partita all’insegna della generosità non riuscendo, però, ad andare mai al tiro (62’ DI SERIO 5,5: D’Angelo lo inserisce per inserirsi negli spazi, ma i risultati non sono propriamente soddisfacenti, anche se il trentino non disdegna la corsa).

ESPOSITO P. 7,5: un cecchino implacabile dell’area di rigore, sigla il quinto gol stagionale mandando in estasi il popolo del ‘Picco’. Generosità ad oltranza nella battaglia sulle seconde palle, è un portento negli stacchi di testa (83’ SOLERI 6: combattente nato).

ALL. D’ANGELO 7,5: osannato dalla folla, l’Omone e i suoi uomini non finiscono di stupire per attaccamento, determinazione, coraggio, voglia di vincere. Uno spettacolo questo Spezia, assolutamente vietato rompere il giocattolo.

Fabio Bernardini