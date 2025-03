Le pagelle, tante insufficienze nella squadra di D’Angelo. Chichizola sbaglia l’uscita sul gol decisivo. Di Serio il migliore in campo, Elia sotto tono

CHICHIZOLA 5: esco, non esco e Borrelli ne approfitta per insaccare di testa la rete del vantaggio bresciano, un errore che pesa come un macigno nell’economia della gara. Si riscatta salvando la porta spezzina in quattro occasioni su Borrelli.

WISNIEWSKI 6: fa il suo senza eccellere, con qualche errore tecnico.

HRISTOV 6: tiene a galla la nave, nel corso della prima frazione di gioco, con interventi di esperienza e intuito.

MATEJU 6: si nota per una chiusura provvidenziale sul tentativo di Bisoli (46’ BERTOLA 6,5: un suo suo bolide è respinto dal portiere).

ELIA 5: sovrastato da Borrelli in occasione della rete del vantaggio, si divora un gol incredibile, a porta vuota. Bene gli scatti, non altrettanto i cross, quasi tutti prevedibili (68’ COLAK 5: non incide).

KOUDA 4,5: troppi, tanti errori nel palleggio e nelle scelte, alza la cresta in un paio di occasioni con due fendenti deviati in angolo dalla difesa bresciana. Mani nei capelli per il suo colpo di testa respinto prodigiosamente da Lezzerini, da matita rossa il suo clamoroso errore nel dribbling che costa l’espulsione di Cassata.

NAGY 6: nulla da dire su impegno, tenacia, determinazione, ma pochi gli spunti illuminanti.

BANDINELLI 6: ci mette garra, corsa e qualche giocata di livello. Di poco alto sopra la traversa il suo sinistro (62’ CASSATA s.v.: ammonito troppo frettolosamente per proteste, in una gara dove tutti alzano la voce, si sacrifica per la causa rimettendoci l’espulsione).

RECA 6,5: dà sostanza e forza fisica, costanti le sue progressioni di potenza sulla fascia in discreta sintonia con Bandinelli. Costretto a uscire per infortunio (46’ AURELIO 6: si vede respingere da Lezzerini il gol dell’1 a 1).

DI SERIO 7: si destreggia ottimamente negli spazi, lottando su ogni pallone con determinazione e tecnica, il migliore in campo tra i bianchi (77’ FALCINELLI 5,5: non dà la svolta).

ESPOSITO P. 6,5: prova a rimettere in piede la gara con un colpo di testa che lambisce il palo. Da cineteca un suo numero, nella ripresa, respinto da Lezzerini.

ALL. D’ANGELO 6: nel clima surreale del ‘Picco’, con una curva spoglia di striscioni, priva di entusiasmo e calore per i primi dieci minuti di gara, perfino senza l’inno storico nel pre gara, va in scena il suicidio perfetto, con la squadra che accusa il colpo e un Chichizola che commette un evidente errore sul gol bresciano. Nella ripresa il ‘Picco’ torna a ruggire, la spinta dello Spezia, anche con un uomo in meno, è incredibile, ma purtroppo non sortisce gli effetti voluti.

ARBITRO FELICIANI 5,5: non convince la sua direzione, specie nella ripresa quando sbaglia a più riprese: clamoroso il fallo non fischiato a Pio per una vistosa trattenuta, alquanto discutibili le ammonizioni a D’Angelo e la prima su Cassata. Mancano cartellini gialli alla formazione bresciana.

Fabio Bernardini