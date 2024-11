Le pagelle, voti alti a tutta la squadra protagonista di un successo importante. Di Serio offre la sua prestazione migliore. Mateju mette il mestiere, Cassata dà battaglia

GORI 7: comanda da leader la difesa, da applausi la sua uscita su Adorante lanciato a rete al pari della sua parata su Varnier.

WISNIEWSKI 6,5: chiusure da ordinaria amministrazione per il possente polacco, si divora un gol fatto mandando la sfera in curva.

HRISTOV 7: il capitano non delude mai, è decisiva la sua deviazione in scivolata sul fendente di prima intenzione di Mosti, imprecazioni a non finire per il suo colpo di testa che si infrange sulla traversa.

BERTOLA 6,5: fa buona guardia sulle incursioni di Mosti, brividi fretti per una giocata di Artistico letta male. Intercetta in modo perfetto la sfera calciata da Salvatore Esposito, in uno schema collaudato, con servizio delizioso a Hristov.

MATEJU 6,5: ci mette fisicità e mestiere, tamponando bene le progressioni di Fortini.

NAGY 6,5: essenziale e intelligente nella lettura delle situazioni, da manuale la sua diagonale a chiudere una verticalizzazione dei locali (72’ DEGLI INNOCENTI 6: entra bene in partita, offre un assist al bacio per Pio).

ESPOSITO S. 6,5: tesissimo nel calciare il rigore, sigla il gol del 2-0 proprio sotto la curva che prima del via lo aveva premiato. Delizia i suoi concittadini con una punizione splendida, studiata a tavolino, che propizia il colpo di testa di Bertola prima e di Hristov poi. Prova a imitare il fratello con un tiro a giro che si perde di poco a lato, per poi salvare la porta spezzina con un colpo di testa provvidenziale sulla conclusione del suo ex compagno di squadra Adorante.

ELIA 6,5: il grande ex mette in mostra le sue doti di duttilità, adattato sul versante sinistro si nota per i suoi efficaci ripiegamenti difensivi, un po’ meno sul fronte offensivo (72’ VIGNALI 6: determinato e efficace).

CANDELARI 6,5: libero di agire tra le linee, è costante il suo pressing sul primo portatore di palla avversario (61’ CASSATA 6,5: il clima è da battaglia, per lui nessun problema a combattere da spezzino vero).

ESPOSITO P. 7,5: nato a pochi passi dallo stadio ‘Menti’, Pio alza le braccia al cielo senza esultare per il suo sesto gol personale, un preciso rasoterra che non dà scampo a Thiam. Va vicinissimo al raddoppio di testa (87’ COLAK 7: firma un gol di rara bellezza con un sinistro a giro che non dà scampo Thiam).

DI SERIO 7: energico, volitivo, determinato, la sua migliore performance stagionale. Colleziona splendidamente l’assist vincente per Pio, molto bene la fase difensiva (61’ SOLERI 6: sfiora il gol con un colpo di testa parato da Thiam).

ALL. D’ANGELO 8: l’Omone ha coniato lo Spezia delle meraviglie: forza mentale, temperamento, agonismo, capacità tecnica, intelligenza tattica, spirito di gruppo. Sono tredici le partite inviolate degli ‘Invincibili’, diciotto se si considerano le gare dello scorso campionato.

Fabio Bernardini