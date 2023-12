Lo Spezia è tornato in corsa per la salvezza. D’Angelo però chiede tre nuovi giocatori

La ‘cura’ D’Angelo funziona. La formazione aquilotta ha rialzato la testa, confortata dalle iniezioni di serenità dell’’omone’ pescarese, irrobustita tatticamente da un atteggiamento meno spregiudicato, più pragmatico e equilibrato. Tutta un’altra squadra rispetto al passato, non più quella spaurita che si scioglieva come neve al sole di fronte alle difficoltà, ma un gruppo unito, determinato, coraggioso dove chi subentra dà spesso la svolta. Lo Spezia è tornato in corsa per la salvezza, ma per completare l’opera serviranno rinforzi dall’ormai imminente mercato di gennaio, per esattezza tre nuovi giocatori richiesti da mister D’Angelo: un difensore sinistro, un centrocampista e un attaccante. Il presidente Philip Platek, che non parteciperà, lunedì sera, alla cena natalizia del club perché già ripartito per gli Usa, ha definito l’orientamento da tenere nel mercato invernale, in accordo con l’area tecnica e manageriale. Si cercherà di piazzare Dragowski (a Zoet verrà, invece, proposto l’allungamento del contratto), Ekdal (molto probabile il suo ritorno in Svezia), Moutinho e lo stesso Moro (tornerà al Sassuolo che potrebbe girarlo in prestito alla Reggiana o al Lecco), con effetti benefici per il bilancio visto la conseguente sensibile riduzione del monte ingaggi. Da valutare le posizioni di Corradini e Serpe che stanno trovando poco spazio con la nuova guida tecnica. In entrata si punterà ad ingaggiare in prestito atleti con esperienza in cadetteria, capaci di dare sostanza agonistica e forza tecnica a una squadra che dovrà lottare ancora molto per la salvezza. Un punto interrogativo gigantesco riguarda Verde, entusiasta per essere entrato nella top ten dei bomber aquilotti e aver firmato il suo 24° gol nel giorno della centesima presenza. L’atleta napoletano, che D’Angelo ha rivitalizzato impiegandolo sempre titolare, potrebbe riscuotere il gradimento di club di A che lottano per le zone basse della classifica. Occorrerà vedere se il sodalizio bianco e lo stesso giocatore resisteranno alle tentazioni di fuoriuscita, nella consapevolezza che difficilmente un talento simile potrebbe essere rimpiazzato. Anche perché una cessione di Verde imporrebbe in entrata non solo l’ingaggio del centravanti di peso preventivato in sostituzione del partente Moro, ma anche di un altro attaccante a bilanciare l’uscita del bomber napoletano. Non proprio la situazione ideale. Un occhio di riguardo si continuerà ad averlo in Serie C per atleti di prospettiva: è il caso dell’attaccante Gabriele Artistico della Virtus Francavilla