Palermo-Spezia 2-0: aquilotti k.o dopo sette mesi e mezzo

Palermo, 1° dicembre 2024 – Dopo sette mesi e mezzo perde lo Spezia. Cade alla quindicesima giornata. Un gol per tempo al Barbera sempre su corner, contro il Palermo - che non vinceva da oltre un mese - e così gli aquilotti si ritrovano terzi in classifica. Per fortuna il Pisa ha pareggiato col Cosenza e così il team di Luca D'Angelo resta a -1 dai toscani.

Un buon inizio per i padroni di casa, che al 5' con Verre trovano la risposta in tuffo di Gori, poi un minuto dopo l'ex Ceccaroni, si divora il vantaggio a botta sicura, con Gori nuovamente in palla. E ancora al 17' con Di Francesco in contropiede, Gori respinge, poi Henry non riesce a ribadire in rete, mentre un minuto dopo, sulla punizione di Verre, il colpo di testa-spalla di Henry e Gori si salva con l'aiuto del palo. Lo Spezia si fa vedere al 21' con Elia che si porta la palla sul destro, ma conclude verso la porta malamente Il problema muscolare di Vignali al polpaccio costringe D'Angelo al 26' a rivedere i piani e così Mateju sale e Bertola va a fare il terzo centrale. Tre minuti dopo il tiro di Nagy deviato da Diakité fa alzare il pallone a centro area, ma Elia, che anticipa Desplanches, non centra lo specchio. Comunque il gol è nell'aria: al 32' il Palermo è di nuovo pericoloso con la conclusione di Verre, su cui Gori si rifugia in corner, poi al 35' il meritato vantaggio di casa. Sul corner di Ranocchia, prolunga Ceccaroni e Baniya di testa anticipa Gori, realizzando l'1-0. Sprecano poi il raddoppio i padroni di casa al 41' in contropiede con Henry a concludere da fuori area sul fondo.

Dopo l'intervallo D'Angelo non cambia nulla, mentre Dionisi sostituisce Henry con Le Douaron. Gli aquilotti partono bene e al 5' la gira veloce Pio Esposito dal limite, mandando la palla a sfiorare l'incrocio.

Evita il raddoppio il nuovo entrato Reca al 19', sulla riga ad allontanare dopo il colpo di testa di Baniya che supera facilmente Bertola. Ma il gol arriva dal corner conseguente: nuova spizzata di Ceccaroni sul primo palo, deviazione di Wisniewski e nulla può Bertola che tocca, così come Baniya in precedenza, poco prima che entri il pallone. È il 2-0. Reagisce lo Spezia e al 21' con Soleri che trova la bella risposta di Desplanches. Alla mezz'ora l'arbitro Prontera concede un calcio di rigore allo Spezia, perché pare che Di Serio sia stato contrastato in area da Ranocchia, ma riguardando il Var, torna sui propri passi.

Sciupa il 3-0 Lund nel recupero, davanti a Gori, sparando centralmente, solitario lì davanti. Poi il triplice fischio, che sancisce la prima sconfitta stagionale dello Spezia.

Palermo-Spezia 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

PALERMO (4-1-4-1): Desplanches; Diakite, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Ranocchia (42' st Gomes); Insigne (27' st Di Mariano), Segre, Verre (16' st Vasic), Di Francesco (16' st Lund); Henry (1' st Le Douaron). A disp. Nespola, Sirigu, Brunori, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda. All. Dionisi.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali (26' pt Bertola), Cassata (17' st Bandinelli), S. Esposito, Nagy (26' st Candelari), Elia; Soleri 26' st Di Serio), P. Esposito. A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Falcinelli, Colak, Di Serio, Aurelio, Giorgeschi. All. D'Angelo.

Arbitro: Prontera di Bologna (assistenti Rossi di Rovigo e Trinchieri di Milano, quarto uomo Di Martino di Teramo, Avar Salvatore Longo di Paola).

Marcatori: 35' pt Baniya (P); 20' st autorete Wisniewski (S)