Prima dell’inizio della partita i tifosi modenesi hanno lanciato sassi e fumogeni contro le auto degli spezzini. D’Angelo: "La squadra ha saputo soffrire»

Sofferenza infinita, ma pareggio che vale oro per lo Spezia. Battaglia in campo, come è giusto che sia, peccato che i tifosi modenesi prima dell’inizio abbiano preso di mira le auto degli spezzini lanciando sassi e fumogeni. Nessun ferito per fortuna.

Un grande Zoet con quattro parate importanti ha chiuso la porta ai canarini, ma non sono da dimenticare le due clamorose traverse nel primo tempo colpite dagli aquilotti. E si era sullo 0-0 in undici contro undici. Capitolo a parte la direzione di Rutella. Fu contestato per una direzione in semifinale play-off di C tra Padova e Catanzaro, ha espulso Gelasvhili per un secondo giallo troppo frettoloso dopo un primo inesistente, ha ammonito a caso da entrambe le parti, ha graziato Oukhada per un fallaccio su Esposito uscito con il naso sanguinante.

D’Angelo contento, sottolinea la buona prova di squadra.

"Si abbiamo avuto carattere, iniziato bene e concesso poco. Il Modena ha calciatori con particolari caratteristiche, dovevamo giocare anche con agonismo e fisicità. Primo tempo una loro conclusione con Gliozzi e le nostre due traverse, poi l’ ingenuità sul secondo giallo. Gelashvili è giovane e l’errore ci sta. Nella ripresa dovevamo giocare cosi. E sapevamo che sarebbe stato di sofferenza lasciando giocare con i cross, sapendo che di testa siamo forti".

Mister un punto che allunga la striscia positiva e fa classifica. Quanto è importante?

"Importante perché i punti servono sempre, abbiamo affrontato il Modena nella maniera giusta contro giocatori di qualità. Abbiamo giocato da squadra e saputo soffrire".

Dietro manca qualcosa? Si soffre troppo.

"Direi di no, molti vengono da infortuni, piano piano stiamo recuperando la condizione. Oggi era molto difficile, ripeto contro una squadra con grandi qualità e che merita i play-off".

Turn over, Verde in panchina.

"L’idea era sfruttare altri giocatori a partita in corso, come Verde o Moro. Ma l’espulsione ha cambiato i piani. Ma va bene cosi. Un punto importante".

Arriva e chiude Zoet.

"Settimana importante, purtroppo l’espulsione ha cambiato i piani. Ma siamo contenti del pari perché abbiamo giocato con grinta. Un punto importante per il morale".

Tu autore di grandi parate.

"Sono contento della prova di tutti, ho fatto il mio dovere, ora pensiamo alla prossima partita, da combattere nel nostro stadio e con il nostro pubblico".

Significativo il commento di Pensalfini che ha sostituito sulla panchina del Modena l’allenatore Bianco squalificato:

"Potevamo giocare altri 30-40 minuti, ma la palla non sarebbe mai entrata".

Marco Zanotti