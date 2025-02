Primavera. Aquilotti in crisi ko anche a Salerno

SALERNITANA 2 SPEZIA 1

SALERNITANA: Rodolfo, Guccione, Farina, Tchaouna Franky, Vuillermoz, Nunziata, Barry, Paganetti, Boncori (76’ Cosentino), Di Vico (89’ Di Vincenzo), Tchaouna Franck. All. Fusco.

SPEZIA: Tortorella, Nicolai, Banti (81’ Arrighi), Lorenzelli, Martinelli, Bertoncini, Insignito (65’ Fantinati), Felici (58’ Vannucci, poi 65’ Marchini), Fontanarosa, Franchetti, Ferrazza (65’ Brio). (A disposizione: Leonardo, Altemura, Kalushi, Schembre, Ebano, Vicari). All. Terzi.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 5’ e 40’ Tchaouna Franck, 63’ Fontanarosa (rig.).

Note: espulso al 76’ Tchaouna Franck.

SALERNO – Terza sconfitta consecutiva per la Primavera aquilotta, piombata in una grave crisi di risultati. Dopo i ko rimediati con il Napoli e il Pescara, arriva lo stop anche a Salerno. Padroni di casa in gol dopo 5 minuti con Franck Tchaouna che raddoppia al 40’. I bianchi nella ripresa accorciano con Fontanarosa su rigore. Ma il pari non arriva e l’obiettivo playoff si allontana sempre più.