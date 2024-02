Primavera. Gli Aquilotti a Napoli cercano la cinquina

Dopo l’entusiasmante vittoria di sabato scorso, al ‘Ferdeghini’, contro il Bari, la Primavera dello Spezia proverà oggi pomeriggio a conseguire il quinto risultato utile consecutivo in terra campana, contro il Napoli. Si giocherà allo stadio ‘Arena Giuseppe Piccolo’ di Cercola, alle ore 14,30, con direzione di gara affidata a Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Andrea Barcherini della sezione di Terni e Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno. Mister Beppe Vecchio non potrà disporre di Garzia, Raineri e Lachowicz. Il Napoli occupa il settimo posto in classifica con 28 punti, lo Spezia 25.