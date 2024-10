Spezia a Salerno con tanta voglia di vincere

"Per vincere dovremo fare una grande partita". Mister Luca D’Angelo suona la carica in vista del match odierno all’Arechi di Salerno contro i granata locali (il via alle 15), già incontrata due mesi fa in Coppa Italia con annessa sconfitta ai calci di rigore. Quello del 12 agosto scorso è stato l’unico stop di questa prima parte della stagione 2024-25, da parte degli Aquilotti c’è voglia di rivalsa, al netto delle motivazioni di classifica che un match così importante. D’Angelo potrà contare sull’intero organico, con le sole eccezioni degli infortunati Crespi e Sarr. E’ possibile che il tecnico abruzzese rimunci inizialmente ai giocatori impegnati in Nazionale (Nagy, Pio Esposito e Bertola), per inserirli in corso d’opera. Il dubbio maggiore riguardala difesa: fermo restando il rientro da centrale di capitan Hristov e la conferma di Mateju, si potrebbe profilare un ballottaggio fra Bertola e Wisniewski, reduce da una grande prestazione contro la Reggiana. A centrocampo Cassata si candida per un posto da titolare al posto di Nagy, mentre in attacco D’Angelo potrebbe riproporre Di Serio, abile contropiedista, al fianco di Soleri. Per la prima volta in questa stagione sarà convocato Kouda, tornano a disposizione anche Aurelio e Salva Ferrer. Al seguito dei bianchi oltre 200 tifosi, un ottimo numero se si considera la distanza che divide la nostra città da quella campana e il costo non indifferente della trasferta. Probabile, prima del match, un incontro tra i rappresentanti delle due tifoserie, visto il solido rapporto di amicizia persistente da anni. In tribuna, vi sarà anche l’ex aquilotto e granata Giovanni Pisano.

Società. L’assemblea dei soci dello Spezia ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2024, come noto con una perdita di 1,9 milioni a fronte di un patrimonio netto positivo di 5,6 milioni. L’assemblea ha nominato il consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio, con la conferma dei consiglieri attualmente in carica: Philip Raymond Platek Jr, Andrea Gazzoli, Nicolò Peri, Andrea Corradino, Amanda Marie Platek, Caroline Aurora Platek e Robert Michael Platek. Lo stesso cda ha rinnovato le deleghe al presidente Philip Raymond Platek Jr e agli amministratori delegati Andrea Gazzoli e Nicolò Peri. L’Assemblea dei soci ha anche nominato i componenti del collegio sindacale: il presidente del collegio sindacale Davide Piccioli, i sindaci effettivi Marco Barotti e Francesco Mozzoni, i sindaci supplenti Pier Luigi Taponecco e Simone Mannelli.

Primavera. Il team di mister Claudio Terzi gioca oggi a Crotone (arbitra Palmieri di Avellino, assistenti Celestino di Reggio Calabria e Bartoluccio di Vibo Valentia). Restando in tema di giovanile soddisfazione nel club bianco per la convocazione di Filippo Bertolone al raduno della selezione Centro/Nord della Nazionale Under 15.

Fabio Bernardini