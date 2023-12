Taddei: "Mi è piaciuta la reazione. Ma potevamo segnare prima"

Arriva proprio all’ultimo tuffo, ma è un pari ampiamente meritato. Un punticino che tiene lo Spezia a tre punti dalla salvezza, visti i risultati delle rivali. Ha fatto tutto Gelashvili, prima causando un ingenuo rigore, poi andando a prendersi il pareggio. Ora arriva la sosta, ma la squadra ha bisogno di puntelli di personalità ed esperienza per salvarsi. Il primo a presentarsi in sala stampa è Elia. "Abbiamo fatto una buona partita e tenuto il pallino in mano sempre, senza mai mollare, anche perchè gli episodi non ci sono mai favorevoli".

Tirate poco in porta...

"Ci lavoriamo da tutto il campionato, sappiamo di dover migliorare su questo aspetto. Il mio ruolo? Ho sempre giocato a destra, mi adatto dove serve".

Amareggiati per il risultato e la classifica?

"Sappiamo quanto la classifica sia difficile, ma lavorando così ci risolleveremo. I nostri 17 punti sono pochi, ma con il mister sappiamo cosa dobbiamo fare per salvarci. In B ogni partita è difficile, ma abbiamo dimostrato di poter competere contro chiunque. Anche stavolta abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, c’è stata la risposta dopo Cittadella".

Arriva mister Taddei, in panchina al posto di D’Angelo

Contento della partita?

"Eravamo in una brutta situazione con tanti assenti, ringrazio Esposito e Nikolaou che hanno giocato con la febbre a 38. Mancavano Hristov e Cassata, Zurkoswki non si è mai allenato. Comunque abbiamo fatto la partita, fino al rigore noi meglio del Modena. Nel primo tempo potevamo fare gol, abbiamo reagito e recuperato e non era facile"

Mercato indispensabile?

"Il mister D’Angelo è a colloquio tutti i giorni con la società, sappiamo cosa serve a livello numerico e di qualità e esperienza. Quindi massima fiducia".

Poco reattivi in area e difetti strutturali evidenti...

"E’ un aspetto sul quale lavoriamo e sappiamo di dover intervenire. Ora con la sosta lavoreremo per migliorare su ogni aspetto".

Come sono andati i giovani Gelashvili e Candelari?

"Hanno fatto bene negli allenamenti. Reca non lo avremo fino a febbraio, nell’ultimo periodo abbiamo sempre giocato con tanti infortunati e sempre in difficoltà nelle scelte. Dispiace perch credo nel primo tempo potevamo andare in vantaggio". Chiude Bianco del Modena. "Non mi è piaciuta la gestione del ultimo quarto d’ora".

Marco Zanotti