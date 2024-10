Un pomeriggio speciale per chi non ha seguito i bianchi in Campania. Aquile in trasferta? Tutti al Picco a fare il tifo. E nella ’sala hospitality’ esplode la festa

Tifo da stadio nella sala hospitality del ‘Picco’, gremita in ogni ordine di posto da tifosi aquilotti euforici per la grande vittoria dello Spezia a Salerno. "Aquile superlative, sogniamo la Serie A". Chi non è andato all’Arechi ha deciso di seguire il match nella splendida location all’interno della tribuna: "Bellissima atmosfera, emozioni intense". Il ’tutto esaurito’ conferma la bontà dell’idea di Nicolò Peri e Davide Angeli di far vivere ai tifosi insieme al Picco la partita delle Aquile anche quando giocano in trasferta. E’ entusiasta Loris Lionetti: "Una gioia immensa, lo Spezia è uno squadrone. I bianchi, messi in campo in modo impeccabile da mister D’Angelo, hanno dominato in lungo e in largo, ostentando sicurezza in ogni reparto. Anche i subentrati sono stati all’altezza. Lecito sognare, normale che i riflettori siano ora puntati su di noi. Bellissima anche l’esperienza dell’Hospitality, sembrava di essere allo stadio". Gli fa eco Riccardo Pelosi: "Grandissima prestazione delle Aquile sia a livello difensivo che in attacco. Questa squadra non finisce di stupire, ci regala emozioni uniche. Un applauso al club per questa bellissima iniziativa dell’Hospitality". Al settimo cielo Roberto Zito: "Ho visto uno Spezia padrone del campo, che ha subito poco la Salernitana, per poi colpire in maniera cinica. Vittoria meritatissima, gli Aquilotti ci mandano in estasi, così si può sognare.

Una gioia bellissima condivisa con gli amici di sempre nei locali hospitality del ‘Picco’, sicuramente un’esperienza da rivivere". alto Cristian Fregoso guarda in alto: "Soddisfazione enorme, è uno Spezia tutto cuore, grinta e sudore che rispecchia in toto la spezzinità. Stiamo toccando il cielo con un dito, la vittoria dell’Arechi attesta una solidità incredibile di questo gruppo eccezionale, coniato splendidamente da mister D’Angelo, un tecnico sempre più nei nostri cuori. Belle le emozioni vissute nell’area hospitality, abbracciarci con gli amici di sempre ai gol è stata una goduria". Esalta l’atmosfera da stadio Giovanni Valdettaro: "Ambiente spettacolare, il club bianco è all’avanguardia in questo versante. Lo Spezia ha i suoi punti di forza nella difesa, che è da Serie A e nell’organizzazione di gioco predisposta da mister D’Angelo. Possiamo ambire a entrare dalla porta principale in Serie A, in alternativa con i playoff come terzi in classifica".

Fabio Bernardini