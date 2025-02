"Una squadra di guerrieri». Spezia, la carica di Francis. A Modena con 1200 tifosi

Nel giorno di San Valentino, migliaia di tifosi aquilotti hanno postato il loro amore per i colori bianchi. Emblematica la frase che riassume appartenenza e orgoglio: "Non è solo una squadra, è un battito nel cuore di chi crede, lotta e sogna, una condivisione di una passione che non ci fa sentire soli, un amore da tramandare". Animato da questi sentimenti, un popolo intero, ben rappresentato dagli oltre 1200 tifosi bianchi presenti al ‘Braglia’, trepiderà oggi pomeriggio per le sorti della propria squadra del cuore, impegnata nel difficile match contro il Modena (il via alle ore 15, arbitra Pezzuto). A soffiare sul vento della passione anche un messaggio eloquente del neo proprietario del club bianco Paul Francis, lanciato dalle pagine de La Nazione: "La nostra squadra è composta da guerrieri, non ha bisogno di particolari parole di saggezza. I nostri giocatori avranno 1200 spezzini dietro di loro". Nel gruppo aquilotto c’è grande voglia di continuare a stupire, alla ricerca dell’ennesima impresa vincente che, al ‘Braglia’, manca da trent’anni. Mister D’Angelo, nell’invitare i suoi giocatori a prestare la massima attenzione dal punto di vista tattico, ha rispedito al mittente i timori di eccessi di tensione che gare di questo livello potrebbero determinare: "Chi fa il nostro mestiere deve avere la capacità di convivere con certe situazioni e il nostro ottimo guadagno deve essere una spinta a gestirle al meglio – ha affermato – Dobbiamo fare sempre del nostro meglio, le pressioni fanno parte del lavoro, quindi personalmente non faccio nulla per allentarle".

Il tecnico aquilotto non potrà disporre degli infortunati Sarr, Soleri (perfettamente riuscita l’operazione eseguita in Finlandia) ed Elia; probabile che al posto di quest’ultimo sia inserito Vignali. In difesa, davanti a Chichizola, si va verso le conferme di Wisniewski, Hristov e Mateju, con Vignali e Reca sugli esterni. In cabina di regia vi sarà l’inamovibile Salvatore Esposito, con Bandinelli mezzala sinistra e uno tra Cassata e Kouda sul versante opposto. In corso d’opera vi sarà spazio anche per il rientrante Nagy. In attacco, a fianco di Pio Esposito, è possibile l’inserimento di Di Serio in ballottaggio con Lapadula.

Primavera. Lo Spezia sarà di scena a Salerno contro i granata locali; arbitra Martina Molinaro di Lamezia Terme, coadiuvata da Davide Fedele e Angelo Tomasi di Lecce.