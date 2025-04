Squalifiche e ammende in Prima Categoria: le decisioni dopo la 28ª giornata

Le squalifiche in Prima Categoria dopo la 28esima giornata. Due giornate di squalifica per Mariotti (San Biagio). Un turno di stop per Guerri (Borgo Minonna), Mazzarini e Zannini (Castelfrettese), Tomba (Olimpia Marzocca), Severini (Pietralacroce), Diagne (Sampaolese), Garofoli (Filottranese). Squalificato fino al 30 aprile Lombardi, allenatore della Passatempese. Inibizione fino al 30 aprile per il dirigente Diego Mancini (Argignano). Ammenda di euro 250 al al Borghetto e stessa somma per il Montemarciano. Nel girone C che vedono impegnate Argignano e Passatempese ammenda di euro 650 al Potenza Picena.

CAMPIONATI. Nel fine settimana torneranno i campionati dilettantistici dopo la pausa per il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali. Si giocherà l’ultima giornata della stagione regolare in Eccellenza e Promozione, mentre la penultima giornata in Prima Categoria, con quest’ultimo campionato che vedrà dispuarsi l’ultima giornata sabato 3 maggio.

In Eccellenza la situazione è abbastanza delineata per le nostre squadre. I Portuali sono appesi al filo della speranza. Devono vincere e sperare che il Mariner non faccia risultato. Un’impresa quantomai ardua. Nei Portuali c’è infatti rassegnazione alla retrocessione con il saluto di mister Ceccarelli. Situazione più tranquilla per il Fabriano-Cerreto che ha conquistato la salvezza, mentre l’Osimana è ancora una volta fuori dai giochi playoff.