Stellone "Noi con l’atteggiamento giusto"

Il primo a salire in sala stampa è mister Stellone: "Gara equilibrata, l’avversario attendeva un po’ di più rispetto ad altre squadre. La manovra non è stata fluida, ma abbiamo tenuto il pallino del gioco. E’ stato un buon punto, colto contro una squadra forte, che veniva da una sconfitta e che non aveva diversi giocatori, ma che era determinata a fare risultato. Loro lotteranno per i playoff. Noi dopo due sconfitte ci prendiamo il punticino, ci abbiamo provato, anche nel secondo tempo, pur rischiando un poco in contropiede. Ma faccio i complimenti ai ragazzi, hanno provato a vincere cercando l’episodio che non è arrivato. Però è un pareggio che fa morale e che fa classifica, Ci sono partite che è importante non perdere". Per il tecnico è il primo pareggio da quando è a Pesaro: "Sì – dice Stellone – è arrivato dopo sei vittorie e sei sconfitte, un pareggio giusto come giusto è stato il nostro atteggiamento. Abbiamo giocato per lunghi tratti bene, l’ammonizione non ha permesso a Coppola di giocare troppo in anticipo. Ma non c’è rammarico, se dobbiamo parlare di conclusioni abbiamo tirato in porta anche se non siamo stati molto precisi. Però abbiamo avuto angoli e occasioni".

Nel primo tempo la Vis ha cercato le palle lunghe: "Loro ci attendevano, non venivano a prenderci dal portiere, stavano sui nostri tre attaccanti, a volte ci abbassavamo con Di Paola e Pucciarelli e davanti potevamo stare uno contro uno e cercare la profondità. Cannavò poteva metterli in difficoltà e sono stati bravi loro a controllarci. Del resto noi tra le linee non riuscivamo a sfondare con Orellana, non ci aspettavamo il loro modulo, ma va bene così".

Pucciarelli ha disputato un’altra partita di grande sacrificio: "Ha il senso della posizione, una grande intelligenza ed esperienza anche in un ruolo nuovo. Con lui in mezzo al campo abbiamo trovato equilibrio e palleggio, ha giocato con intelligenza, è uscito veloce, sbaglia poco come del resto gli altri, Coppola, Bove, e tutta la squadra. Non abbiamo sofferto e gli attaccanti sono stati bravi anche in fase di non possesso".

Stellone infine riconosce alla squadra "ampi margini di crescita: stiamo crescendo, non abbiamo sbagliato appuntamenti finora, con il Campobasso abbiamo perso due o tre duelli, per il resto abbiamo meritato e dominato nelle gare vinte. Questa è stata una partita sporca, equilibrata. Ripeto, è un punto che interrompe la serie di due sconfitte e ci permette di non fare cattivi pensieri. Mi è piaciuto vedere i ragazzi nello spogliatoi dispiaciuti per il pareggio"

d. e.