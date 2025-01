Supercoppa di Spagna. Real Madrid-Barcellona su Telelombardia

Domani sera in diretta alle 20:00 su Telelombardia, 7 Gold e Videogruppo andrà in onda dal King Abdullah Sports di Gedda la finale della Supercoppa di Spagna: Real Madrid - Barcellona, in chiaro. Telecronaca affidata a Cristiano Ruiu, commento tecnico di Matteo Zorloni.

Il Real Madrid si è qualificato alla finale vincendo 3-0 contro il Maiorca nella serata di giovedì, mentre il giorno prima successo per 2-0 del Barcellona contro l’Athletic Bilbao. Le due squadre disputarono la finale anche nella passata stagione: allora vinse il Real Madrid per 4-1.

L’ultimo incrocio tra le big di Spagna è avvenuto a ottobre: il Real Madrid ha subito una pesante sconfitta casalinga, 0-4 in favore dei catalani.