Termoli prossimo ostacolo: "La Vigor ora è casa mia"

Sarà una gara speciale quella del "Cannarsa" sia per la Vigor sia per Marco Romizi. Pochi giorni fa, tra lo stupore generale, l’ex centrocampista di Bari e Vicenza ha firmato un contratto che lo legherà alla società senigalliese fino a giugno. Un accordo che potrebbe essere prolungato, ma Romizi guarda al presente. Il talento di Arezzo sta per iniziare una nuova avventura e lo farà in una squadra che sta vivendo un periodo estremamente positivo. "Ho trovato una famiglia, una grande famiglia di cui avevo sentito parlare molto bene. Una realtà composta da ragazzi fantastici, da uno staff tecnico molto preparato e da una dirigenza estremamente disponibile - dice Marco Romizi -. Ho trovato un ambiente sano, nel quale ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e disputare un grande girone di ritorno. Sono rimasto piacevolmente colpito dal livello dei miei nuovi compagni, alcuni di questi calciatori sono davvero forti, rendono l’allenamento estremamente piacevole, ma allo stesso tempo intenso. Ogni seduta è caratterizzata da ritmo e tanta tecnica e questi ingredienti sono fondamentali - continua -. Non sono venuto qui per far pesare agli altri la mia esperienza in categorie superiori, anzi, sono a completa disposizione di mister Clementi per aiutare la squadra ed offrire qualche consiglio ai più giovani". Romizi non ha perso tempo, si è subito immerso nel mondo Vigor con entusiasmo e professionalità. La trasferta di Termoli è alle porte ed i rossoblu non hanno alcuna intenzione di vanificare i roboanti successi di fine 2023. Anche il centrocampista toscano sa bene che il viaggio in Molise non sarà una passeggiata. "E’ una trasferta insidiosa, non possiamo permetterci di sottovalutare il Termoli - ribadisce il nuovo centrocampista della Vigor -. La classifica dei nostri prossimi avversari non è delle migliori, ma la squadra è valida quindi: massima attenzione". Romizi ha disputato buona parte della sua carriera in Serie B ed in Serie C, non per questo ignora il valore di certe squadre e di alcuni interpreti. "Conosco personalmente Lombardo, il portiere, ma ho affrontato da avversario tanti altri giocatori del Termoli - conclude l’ex centrocampista del Bari -. Posso garantire che avremo a che fare con elementi molto forti ed esperti, di sicuro nel loro stadio non ci regaleranno nulla". Capezzani e Bucari continuano a migliorare, c’è tanta curiosità sulle condizioni di Denis Pesaresi ancora alle prese con il problema al polpaccio. Difficilmente sarà della partita, tuttavia solo dopo la rifinitura di questa mattina mister Aldo Clementi rivelerà i nomi di coloro che potranno seguirlo nella prima trasferta dell’anno.

Nicolò Scocchera