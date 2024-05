Calcio serie B, l’ultima gara di campionato contro la Feralpisalò. Ternana, sarà esodo di tifosi venerdì a Piacenza. Casasola squalificato, Breda recupera Boloca

Sarà esodo di tifosi anche al "Garilli" di Piacenza dove venerdì (ore 20.30) la Ternana affronterà la Feralpisalò in una gara di fondamentale importanza per la salvezza. Ieri, infatti, nel primo giorno di prevendita riservata ai supporters delle fere sono stati bruciati 558 tagliandi dei 1.454 a disposizione. Un numero di presenze destinato a salire notevolmente entro le ore 19 di domani, termine di chiusura della prevendita, considerate le iniziative in atto da parte di piccoli gruppi e dei club, molto attivi per non far mancare il loro sostegno alla squadra di Breda. Tra i più operativi c’è il club "Fere del Nord" il cui presidente, Mattia Basilico, domenica, prima della gara col Catanzaro, per l’attività svolta da tempo è stato premiato al "Liberati" da Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs. Il club "Fere del Nord", nato nel 2018, è stato costituito dallo stesso Basilico che pur essendo nato e cresciuto lontano da Terni, in questi anni – come sottolineato nella motivazione del riconoscimento conferitogli dal C.C.T.C. – ha riunito tanti tifosi rossoverdi sparsi per l’Italia in particolare nell’area settentrionale del Paese, seguendo sempre la Ternana sia in trasferta che al "Liberati".

Puntuale, nel frattempo, è arrivata la squalifica per un turno del centrocampista Casasola, ammonito in regime di diffida contro il Catanzaro, il quale salterà la partita coi lombardi. La situazione di emergenza in difesa si è pertanto aggravata posto che l’argentino, contro i calabresi, è stato schierato come braccetto di destra nel terzetto della retroguardia, peraltro disputando un’ottima gara. In compenso Breda recupera Boloca che ha scontato la propria squalifica, per cui contro i leoni del Garda il tecnico dovrebbe riproporre lo schieramento arretrato utilizzato nella trasferta col SudTirol, cioè Boloca a destra, Lucchesi dalla parte opposta e Dalle Mura centrale. All’allenamento di ieri hanno continuato a marcare assenza Capuano, Sgarbi, Favilli, Pyyhtia, Marginean e Zuberek mentre Iannarilli e N’Guessan hanno svolto lavoro personalizzato. Oggi (ore 10.30) allenamento al "Liberati" a porte chiuse.