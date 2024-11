Ternana, Lucchese nel mirino. Abate può contare su Cianci

di Augusto Austeri

TERNI

E’ in vista un turno interessante. Domenica alle 15, in contemporanea con Ternana-Lucchese, si giocheranno gli scontri diretti Arezzo-Pescara e Torres-Virtus Entella. Avremo dunque ulteriori segnali in ottica alta classifica e le Fere, al di là delle vicende altrui, saranno ovviamente obbligate a tornare alla vittoria. Il rientro di Cianci che ha scontato il turno di squalifica appare fondamentale, anche perchè la Lucchese potrebbe recuperare due centrali difensivi molto forti nel gioco aereo. Abate starebbe valutando se tornare al 4-2-3-1, anche in considerazione del possibile pieno recupero di Cicerelli che nel derby ha potuto giocare soltanto uno spezzone nel finale. Il tecnico confida inoltre in un miglioramento delle condizioni di Romeo, domenica scorsa ugualmente impiegato part-time a causa dei postumi della forte contusione al costato rimediata a Sestri. In caso di ritorno alla mediana classica, uno tra de Boer e Corradini potrebbe avere un turno di riposo a favore di Aloi che contro il Perugia è tornato nell’undici in un centrocampo a cinque. Oggi, allenamento al "Taddei" a porte chiuse (ore 11).

Qui Lucca. Fase complicata in casa rossonera. L’a.d. Ray Lo Faso sta trattando la cessione della Società e sembra esserci l’intento di accelerare i tempi in vista della scadenza del 16 dicembre. E’ stata rinnovata la fiducia a Giorgio Gorgone che sembrava a rischio esonero dopo l’1-1 interno con il Legnago. Al "Liberati" il tecnico dovrà fare a meno del portiere Palmisani (2° turno di squalifica), dei lungodegenti Gioacchino e Fedato, del centrocampista Welbeck (reduce da un malore in allenamento, è in buone condizioni, ma dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti), Dovrebbero tornare disponibili i centrali difensivi titolari Sabbione e Gasbarro.