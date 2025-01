La Ternana c’è ma soffre di "pareggite". Il gol manca da due partite e la vittoria da tre

Fere in salute anche dopo le feste. Lo rivelano la prestazione, i numeri e le occasioni prodotte contro il Pontedera. Ma il gol manca da due partite e la vittoria da tre. I pareggi con Virtus Entella, Pescara e la squadra toscana hanno comunque un peso specifico diverso tra loro e le 20 giornate di imbattibilità, il miglior attacco per distacco e la miglior difesa del girone sono autentici fiori all’occhiello della squadra di Abate. Attendendo le mosse di mercato, sembra d’obbligo una nuova forte progressione di risultati. "Contro il Pontedera – spiega Gianmarco Vannucchi – abbiamo giocato alla grande ed è mancato solo il gol. Abbiamo rischiato in un paio di ripartenze, causate forse da eccesso di generosità. In carriera questo tipo di partite mi è anche capitato di perderle (il portiere rossoverde ha evitato in due circostanze il gol-beffa, n.d.r.). Dunque, ne facciamo tesoro, ormai sapendo che al "Liberati" quasi tutte le avversarie vengono a fare questo tipo di gara e credo che non sarà diverso con il Gubbio (sabato al "Liberati", ore 17.30, n.d.r.). Ma avete visto che quando riusciamo a sbloccarla arriva poi la goleada". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina al "Taddei", dove sarà anche questo pomeriggio. E’ una settimana di lavoro "corta" e dunque c’è subito la modalità porte chiuse.

Iniziativa. Le maglie speciali indossate e autografate dai rossoverdi lunedì scorso, primo evento per celebrare il centenario della Società, come comunicato dal presidente Stefano D’Alessandro saranno a breve vendute all’asta e il ricavato sarà donato in beneficenza.

Prevendita. I biglietti per Ternana-Gubbio sono disponibili su VivaTicket (nelle ricevitorie e online). I botteghini saranno aperti sabato dalle 11 a inizio gara. Fino alle 17 del medesimo giorno, soltanto online su VivaTicket, sarà possibile sottoscrivere i mini-abbonamenti validi per tutte le partite interne del girone di ritorno. L’arbitro è Giuseppe Allegretta di Molfetta (2° anno nella Can C, 19 gare dirette, non ha precedenti con le Fere). Gli assistenti sono Andrea Pasqualetto di Aprilia e Vittorio Consonni di Treviglio, il IV ufficiale è Alessandro Silvestri di Roma 1.

Stadio-clinica. "Il progetto è molto bello – ha detto Stefano Bandecchi sindaco di Terni nella conferenza stampa dedicata all’attività comunale – e la clinica guarda anche alla ricerca scientifica avanzata. La Ternana Calcio si è detta molto interessata a realizzarlo e l’abbiamo sollecitata in quanto la bozza che ha inviato in Comune non andava. Se sarà d’accordo sul progetto stadio-clinica i lavori inizieranno nel 2025. Se invece avrà altre idee, inizierò a costruire la clinica da libero cittadino".